Marcin Miller od wielu lat gra w zespole "Boys". Lata 90. przyniosły wiele hitów disco polo właśnie tego zespołu. Pojawiający się na koncertach fani śpiewali głośno takie piosenki jak: "Łobuz", "Szalona", czy "Wolność". Minęło wiele lat wspólnej pracy członków zespołu, która nadal owocuje. Zespół nadal koncertuje, jednak jakiś czas temu fani zaniepokoili się stanem zdrowia wokalisty Boysów.

Marcin Miller parę tygodni temu dodał na swoim profilu na Instagramie niepokojące nagranie. Na filmiku widzimy wokalistę "Boysów", który aż stęka z bólu i ledwie, co jest w stanie się ubrać.

Życie. SHOW MUST GO ON. Jeden z wielu poranków Marcina Millera w trasie. Marzę, żeby puścić bąka i posiedzieć na 'kiblu' bez bólu. Zdrówka wszystkim

- napisał pod nagraniem 54-letni muzyk.