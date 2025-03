Papież Franciszek, mimo trwającej hospitalizacji w rzymskiej Klinice Gemelli, nie rezygnuje ze swojej duchowej misji. W ostatnich dniach koncelebrował Mszę świętą w kaplicy znajdującej się na 10. piętrze szpitala, co stanowi wyraźny znak jego zaangażowania i siły duchowej. To wydarzenie przyciągnęło uwagę wiernych na całym świecie, którzy z uwagą śledzą stan zdrowia Ojca Świętego. Jego obecność w kaplicy była także wsparciem dla pacjentów i personelu medycznego, którzy mieli okazję wspólnie modlić się z Następcą św. Piotra.

Nowe zdjęcie papieża Franciszka obiegło Internet

Świat obiegło nowe zdjęcie papieża Franciszka. Na zdjęciu papieża Franciszka zrobionym z tyłu siedzi on na wózku inwalidzkim, ubrany w albę po koncelebrowanej mszy. Papież patrzy na krucyfiks na ołtarzu kaplicy na dziesiątym piętrze szpitala, do którego chodzi na modlitwę każdego dnia, odkąd jego stan zdrowia nieznacznie się poprawił.

Jest to pierwsze zdjęcie papieża Franciszka od czasu przyjęcia go do szpitala Gemelli w Rzymie 14 lutego. Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej rozpowszechniło zdjęcie w niedzielny wieczór 16 marca.

Papież Franciszek odprawia Mszę w szpitalnej kaplicy

Papież Franciszek, przebywający na leczeniu w rzymskiej Klinice Gemelli, uczestniczył w koncelebrowanej Mszy św. w tamtejszej kaplicy. Miejsce to znajduje się na 10. piętrze placówki i jest dostępne dla pacjentów oraz personelu szpitala.

Udział w liturgii pokazuje, że Ojciec Święty pozostaje aktywny duchowo, mimo konieczności hospitalizacji. Jego obecność i modlitwa miały szczególne znaczenie zarówno dla zgromadzonych osób, jak i dla wiernych na całym świecie, śledzących jego stan zdrowia.

Stan zdrowia papieża pozostaje stabilny

Koncelebrowana przez papieża Franciszka Msza św. potwierdza, że jego stan zdrowia jest stabilny i pozwala mu na uczestnictwo w uroczystościach religijnych. Chociaż szczegóły dotyczące przyczyn hospitalizacji nie zostały szerzej omówione, wydarzenie to stanowi pozytywny sygnał dla Kościoła i wiernych.

Papież już wcześniej podkreślał znaczenie modlitwy i duchowego wsparcia w procesie leczenia. Uczestnictwo w Eucharystii w takiej sytuacji jest wyrazem jego silnej wiary i zaangażowania w posługę papieską.

Duchowe wsparcie dla personelu i pacjentów Kliniki Gemelli

Obecność papieża w szpitalnej kaplicy była ważnym momentem nie tylko dla niego samego, ale także dla pacjentów oraz personelu medycznego. Wierni mieli okazję uczestniczyć we Mszy św., której przewodniczył następca św. Piotra, co dla wielu mogło być źródłem otuchy i nadziei.

Papież Franciszek wielokrotnie podkreślał znaczenie troski o chorych i cierpiących. Jego wizyta w kaplicy Kliniki Gemelli była więc także symbolicznym gestem wsparcia dla wszystkich, którzy mierzą się z trudnościami zdrowotnymi.

