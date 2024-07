Artur Kulczycki (Łukasz Płoszajski) - pierwszy chłopak Kingi, chodzili do jednego liceum, jej pierwsza licealna miłość. Ich związek nie trwał jednak zbyt długo, ale przez wiele lat byli przyjaciółmi, co jakiś czas między nimi iskrzyło. Po wielu latach ponownie stworzyli związek, tym razem silny i trwały. Kiedy zazdrosny o fascynację swojej żony nauczycielem jogi, Artur wdał się z romans ze swoją sekretarką Tolą, nie spodziewał się, jak wysoką cenę przyjdzie mu za to zapłacić. Najpierw Tola podejrzewała, ze jest z nim w ciąży.