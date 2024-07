1 z 11

Dla wszystkich tych, którzy czekają na nowy sezon "Na dobre i na złe", zebraliśmy garść nowych informacji na temat tego, co wydarzy się w serialu. Jesienią profesor Falkowicz szybko wróci ze szkolenia w USA. Wszystko dlatego, bo chce przygotować sprzęt w szpitalu do protonoterapii. Będzie miał pierwszego chętnego do eksperymentalnej terapii.

Bart będzie chciał go szybko operować, ale świadomy konsekwencji pacjent odmówi. Będzie się bał paraliżu i braku kontaktu z otoczeniem. Pacjent chce poczekać kilka miesięcy aż starszy syn uzyska pełnoletność i będzie mógł być prawnym opiekunem młodszego. Potem będzie mógł spokojnie umrzeć, a dzieci dostaną pieniądze z ubezpieczenia.



