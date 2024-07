Ewa Skibińska nie obawia się publikowania odważnych, a niekiedy zmysłowych zdjęć. Teraz znów zaskoczyła swoich obserwatorów pokazując relację z wakacji. Na fotografiach widać, jak aktorka relaksuje się, czytając książkę, ale największą uwagę przyciąga imponująca figura 60-latki. Co za sylwetka!

Ewa Skibińska pochwaliła się zdjęciem w bikini

Ewa Skibińska znów zaskakuje odważnym zdjęciem. Aktorka, którą pokochali widzowie seriali "Na dobre i na złe" i "Pierwsza miłość" po raz kolejny udowadnia, że wiek to tylko liczba i mimo swoich 60 lat nadal może pochwalić się rewelacyjną figurą. Ewa Skibińska nie ukrywa jednak, że ruch to zdrowie i w mediach społecznościowych regularnie pokazuje ujęcia ze swoich treningów. Teraz gwiazda odpoczywa w słonecznej Grecji i właśnie pokazała zdjęcia w bikini. Rewelacyjna forma!

Internauci są pod wrażeniem najnowszych zdjęć Ewy Skibińskiej i prześcigają się w komplementach pod adresem gwiazdy "Pierwszej miłości":

Wow!!! Przepiękna Kobieta w jakże pięknych okolicznościach przyrody!!! Nastolatka ???????? Wyglądasz cudownie Ewcia ????

Ewa Skibińska nigdy nie ukrywała, że w pełni akceptuje siebie i swoje ciało, a zdjęcia aktorki to najlepszy dowód na to, że to nie tylko puste słowa. Brawo!

