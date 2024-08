"Taniec z gwiazdami" niezmiennie od lat przyciąga przed ekrany telewizorów tłumy widzów. Nic więc dziwnego, że już 15 września zobaczymy 15. edycję programu! W gronie tanecznych trenerów gwiazd nie zabraknie uwielbianej pary - Hanny Żudziewicz i Jacka Jeschke. Ostatnio mieliśmy okazję z nimi porozmawiać i tancerz uchylił rąbka tajemnicy na temat nowej odsłony tanecznego show.

Jacek Jeschke o nowej edycji "Tańca z gwiazdami"

To właśnie Jacek Jeschke w poprzedniej edycji "Tańca z gwiazdami" doprowadził do zwycięstwa Anitę Sokołowską. Teraz również zobaczymy go w tanecznym show i w rozmowie z naszym reporterem tancerz zdradził, co czeka nas w nowej edycji programu. Jack Jeschke bez wahania odpowiedział:

Będzie ciekawie!

Co dokładnie zdradził na ten temat w naszej rozmowie Jacek Jeschke? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

