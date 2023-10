Serial "Na dobre i na złe" zajmuje widzów już od 24 lat, natomiast "M jak miłość" rok krócej. W tym czasie poznaliśmy setki bohaterów i różnorodnych historii, a dzięki produkcjom popularność zdobyli liczni aktorzy. Teraz Ilona Łepkowska w mocnych słowach wypowiedziała się o tych tytułach. Jako ich twórczyni, twierdzi, że powinny się zakończyć.

Ilona Łepkowska o zakończeniu "M jak miłość" i "Na dobre i na złe"

Na antenie Telewizji Polskiej od lat są emitowane te same seriale. Należą do nich "M jak miłość", "Klan" czy "Na dobre i na złe". Mimo śmierci niektórych aktorów, odejścia artystów z produkcji, czy wyczerpania poszczególnych wątków, wciąż wymyślane są kolejne. Fani zadowoleni są z kontynuacji, jednak nie wszyscy są zdania, że to dobry pomysł. Ostatnio na ramówce TVP wypowiedziała się na ten temat scenarzystka Ilona Łepkowska. W rozmowie z "Plotkiem" stwierdziła: "Uważam, że każdy serial powinien się skończyć maksymalnie po pięciu, sześciu latach. Ja zazwyczaj tak odchodziłam z seriali. Ale co zrobić, jak widzowie chcą inaczej?".

W dalszej części rozmowy Ilona Łepkowska doprecyzowała, że według niej nie tylko "Klan", ale także seriale "Na dobre i na złe" oraz "M jak miłość" powinny już zostać zdjęte z anteny. Ona dawno podjęłaby taką decyzję, ale w tym momencie nie ma na to wpływu, ponieważ nie odpowiada za te produkcje.

- Nie rozmawiam jednak na ten temat z Tadeuszem Lampką, bo ja już tego nie produkuję, więc to nie jest moja decyzja i nie mam na nią wpływu. Natomiast osobiście bym każdy serial kończyła po... Dziesięć lat to jest absolutna granica - powiedziała.

Ostatnio Ilona Łepkowska zgodziła się pracować przy nowym serialu TVP pt. "Dewajtis" tylko dlatego, że wiedziała, że będzie miał wyłącznie siedem odcinków. Nie chciała, by produkcja ciągnęła się w nieskończoność, jak pozostałe tytuły, przy których pracowała. A dlaczego uważa, że tak popularne "tasiemce" powinny po maksymalnie 10 latach dobiegać końca?

- Potem po prostu brakuje paliwa, brakuje prawdopodobnych wątków. Albo się powołuje nowe postacie i serial kompletnie traci swój charakter. Zmieniają się czasy, potrzeby widowni... Myślę, że to jest bardzo trudne zadanie i że to nie zawsze służy każdemu serialowi - dodała Ilona Łepkowska.

