Co wydarzy się w "Na dobre i na złe" po wakacjach? Mamy dla was zwiastun 675. odcinka "Na dobre i na złe". Po finale serialu, wszyscy się zastanawiają czy Ola przeżyje wybuch gazu w domu Ksawerego? Ola czuła, że jej niedoszły teść - Ksawery targnął się na swoje życie po serii szkalujących go artykułów. W chwili wybuchu dziewczyna zaczyna rodzić. Nieprzytomną znajduje ją Przemek! Dziewczyna trafia do szpitala... Czy urodzi zdrowe dziecko?

A co i innych bohaterów serialu?

Zobaczcie, co wydarzy się dalej - oto zwiastun!

Czy Przemek uratuje Olę?

