Maciej Musiał jest jednym z najgorętszych nazwisk w naszym show-biznesie. Aktor zdobył popularność wcielając się w rolę Tomka Boskiego w serialu "Rodzinka.pl" u boku takich aktorów jak Małgorzata Kożuchowska, Tomasz Karolak czy Agata Kulesza. Korzystając z okazji, że o aktorze mówi się dużo, zatrudniono go przy produkcji "Voice of Poland", gdzie wciela się w rolę prowadzącego. Wykorzystując chwile kiedy nie są kręcone nowe odcinki produkcji, Maciek może skupić się na przygotowaniach do matury.

Aktor pojawił się w roli gościa w programie Magdy Mołek "W roli głównej", gdzie opowiedział o kilku faktach zarówno z życia prywatnego jak i zawodowego. Zdradził m.in. jak przygotowuje się do roli oraz, że jego rodzice mimo, że jest pełnoletni, wciąż kontrolują jego finanse. Wspomniał też o swoim dziadku, który po emisji jednego z odcinków "Rodzinka.pl" skrytykował jego poczynania aktorskie.



Maciek, masz inne rzeczy do zaoferowania, nie musisz się rozbierać w telewizji i przynosić wstyd - powiedział mężczyzna.

Dziadek aktora miał na myśli sceny w których jego wnuczek pokazuje się w negliżu, przykrywając intymne części ciała ręką. Bohater w którego wciela się Maciej grał z przyjaciółmi w "butelkę" i nie mając szczęścia, musiał pozbyć się wszystkich ubrań.

Faktycznie jest to powód do wstydu?

