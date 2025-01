Krzysztof Ibisz jest jednym z topowych polskich prezenterów telewizyjnych, obecnie kojarzony głównie z "Tańcem z gwiazdami", który prowadzi od 2014 roku. W 2024 również został współprowadzącym "Halo tu Polsat", a także na antenę wróciło jego show "Awantura o kasę". Prywatnie natomiast 59-latek układa sobie życie u boku Joanny, z którą niedawno doczekał się drugiej pociechy. Teraz paparazzi przyłapali ich na rodzinnym spacerze.

Krzysztof Ibisz nie dał sobie rady z wózkiem

Pod koniec 2024 roku na świat przyszła wymarzona córeczka Krzysztofa i Joanny Ibiszów - Mia. Para we wrześniu 2022 roku powitała również synka Borysa, a poza tym prezenter ma jeszcze dwóch synów z poprzednich związków. Nie ukrywał jednak, że marzy mu się jeszcze dziewczynka, co wreszcie udało się spełnić. W jeden z chłodnych, styczniowych dni, Krzysztof i Joanna wybrali się z córeczką na spacer, przy okazji załatwiając drobne sprawunki na mieście.

Oboje ubrani na czarno, z również czarnym wózkiem, przemierzali okolicę, co nie umknęło uwadze fotoreporterów, którym udało się uchwycić "walkę" dziennikarza z wózkiem. Najpierw kłopotliwy okazał się wjazd na nieco podwyższony chodnik, ale "najgorsze" było dopiero przed nim. Gdy Krzysztof i Joanna postanowili zakończyć spacer i udali się do samochodu, 59-latek miał kłopot ze złożeniem wózka! W końcu do akcji wkroczyła jego ukochana i wspólnie dali radę. Zdjęcia możecie zobaczyć poniżej.

Poprzednie związki Krzysztofa Ibisza

Krzysztof Ibisz, znany polski prezenter telewizyjny, był trzykrotnie żonaty i ma czworo dzieci. Pierwszą żoną Ibisza była dziennikarka Anna Zejdler. Pobrali się w 1998 roku, a ich ślub był transmitowany na żywo w telewizji. W 1999 roku na świat przyszedł ich syn, Maksymilian. Para rozwiodła się po sześciu latach małżeństwa, ale utrzymują ze sobą dobry kontakt.

Drugą żoną prezentera była aktorka Anna Nowak, znana również jako "Pani Gadżet". Znali się od 16. roku życia, a ich drogi wielokrotnie się krzyżowały. Pobrali się w 2005 roku, a w 2006 roku urodził się ich syn, Vincent. Rozstali się w 2009 roku, ale nadal utrzymują bliskie relacje i wspólnie wychowują syna.

Krzysztof Ibisz znalazł szczęście u boku Joanny

Joanna Kudzbalska, obecna żona Krzysztofa Ibisza, to 31-letnia lekarka i była modelka pochodząca z Wrocławia. W 2011 roku, mając 19 lat, wzięła udział w drugiej edycji programu "Top Model", gdzie dotarła do półfinału, zajmując czwarte miejsce. Po zakończeniu kariery modelki ukończyła studia na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, a także studiowała w Barcelonie w ramach programu Erasmus.

Joanna i Krzysztof Ibisz pobrali się w 2021 roku. Para ma dwoje dzieci: syna Borysa, urodzonego we wrześniu 2022 roku, oraz córkę Mię, która przyszła na świat w listopadzie 2024 roku.

