W 2. edycji "Królowej Przetrwania" z pewnością nie brakuje wielkich emocji i konfliktów. Jedną z największych afer było to, że Agnieszka Kaczorowska nie poznała w programie Oli Tomali, z którą przez 6 lat mijała się na turniejach tanecznych. Pomiędzy celebrytkami doszło nawet do konfrontacji, która wcale nie ociepliła ich stosunków. Teraz była uczestniczka "Love Island" opowiedziała o relacji z aktorką w rozmowie z dziennikarzem Party.pl.

Bez wątpienia 2. edycji "Królowej Przetrwania" to wielki hit stacji TVN7. 12 uczestniczek, które na co dzień pracują w mediach społecznościowych czy telewizji konkurują ze sobą i walczą o przetrwanie w tajlandzkiej dżungli. Oczywiście, nie mogło też obejść się bez sprzeczek i konfliktów. Od jakiegoś czasu media rozpisują się o Oli Tomali, która była oburzona tym, że Kaczorowska jej nie poznała. W rozmowie z naszym reporterem Party.pl zdradziła, co jeszcze nie podobało jej się w zachowaniu aktorki. Jak zawsze nie gryzła się w język!

Nie poznała mnie okej, spoko. Ja rozumiem, niektórzy tak mają. Nie każdy musi mięć pamięć do twarzy. Bardziej tutaj myślę, że takie może nastawienie to Agnieszki wynikało z jej zachowania. Przede wszystkim od momentu, kiedy ja zauważyłam na grze, kiedy ona powiedziała do dziewczyn, że jeżeli któraś zna odpowiedź to robimy wszystko, żeby podpowiadać. Ja to słyszałam i jeżeli słyszę coś takiego — nie spodobało mi się to zachowanie i już wiedziałam, że nie będzie czystej gry (...) No i też jej niektóre komentarze niepotrzebne, jakieś tam podśmiechujki i tak dalej. Przez to był może taki stosunek

– wyznała Ola.