Po ponad miesiącu spędzonym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przyszła pora na kolejną podróż. Andziaks wraz z rodziną zaplanowali wakacje w Tajlandii, ale zanim tam dotarli, spotkała ich niemiła niespodzianka na lotnisku. Okazało się, że zakupy Andziaks poskutkowały niemałym problemem. Na lotnisku byli zmuszeni dopłacić za ogromne zakupy Andziaks.

Andziaks i Luka wylecieli do Dubaju prawie dwa miesiące temu. Podczas ich pobytu Andziaks kupiła nowe ubrania, torebki i buty, ale nie spodziewała się, że będzie ich aż 100 kg. Teraz postanowili udać się do Tajlandii i podczas pakowania influencerka zauważyła, że jej walizki nie pomieszczą wszystkich rzeczy, które zgromadziła przez ostatnie tygodnie. W efekcie Andziaks i Luka byli zmuszeni kupić dodatkowe walizki, aby zabrać całą garderobę.

Jednak to nie koniec problemów. Po przybyciu na lotnisko w Dubaju para dowiedziała się, że ich bagaż przekracza dozwoloną wagę, co wiązało się z koniecznością wniesienia dodatkowej opłaty za nadbagaż. Ostateczna kwota? Ponad 2500 zł.

Po tym, jak Andziaks podzieliła się swoją przygodą na lotnisku, w sieci zawrzało. W komentarzach nie brakuje głosów krytyki: