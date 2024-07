Maciej Musiał chociaż niedawno urządził huczną osiemnastkę to bardzo dba o wizerunek grzecznego i pobożnego chłopaka. Twierdzi, że Bóg w jego życiu odgrywa bardzo ważną rolę. Dzięki takim poglądom młody aktor zyskuje coraz większe grono fanów. Przypomnijmy: "Dostaję sporo od Boga"

Celebryta w wielu wywiadach podkreślał, że jest bardzo wierzący i stara się kierować w życiu tradycyjnymi wartościami. Dotyczy to również sfery seksualnej, tak mocno eksploatowanej przez współczesną młodzież. Okazuje się, że Musiał ma zupełnie inne podejście do tego tematu - chce utrzymać dziewictwo aż do ślubu.

Często zastanawiam się nad tym, czy nie zachować dziewictwa aż do ślubu. Rozważam to - wyznał w rozmowie z "Na Żywo".

Ciekawe, co będzie opowiadał w wywiadach za kilka lat. Może uraczy nas tak samo barwnymi historiami jak Doda? Zobacz: Kiedy i z kim Doda straciła dziewictwo?

