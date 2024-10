Prowadząca program "Drugie życie sukien ślubnych" w Polsat Café już jakiś czas temu przekazała, że zmaga się z nowotworem, a teraz musiała poddać się operacji. Okazuje się, że guz rósł już od 8 lat, a pierwszy jego opis został stworzony w 2016 roku, ale został zbagatelizowany przez lekarzy. Prezenterka poddała się właśnie pilnej operacji i tuż po zwróciła się do swoich internautów. Jak czuje się gwiazda?

Marta Lech-Maciejewska to prezenterka telewizyjna, którą widzowie mogą kojarzyć jako prowadzącą programu "Drugie życie sukien ślubnych". Na Instagramie obserwuje ją ponad 170 tys. osób, z którymi dzieli się kulisami swojej pracy i życiem prywatnym. Prywatnie jest mężatką i mamą dwóch synów: Mieczysława i Zygmunta. Prezenterka prowadziła szczęśliwe życie, zanim dowiedziała się, że w jej organizmie znajduje się nowotwór. Gwiazda zdradziła, że guz rósł już od 8 lat i został opisany na USG w 2016 roku, ale niestety został zbagatelizowany przez lekarzy.

Ostatnio Lech-Maciejewska opublikowała zdjęcie ze szpitala i poinformowała swoich fanów, że jest już po operacji. Choć prezenterka przyznała, że doskwiera jej ból, to jednak cieszy się, że ma to już za sobą. Dziennikarka zapowiedziała również, że będzie walczyć dalej.

Łzy. Pełne szczęścia i bólu. Bo boli jak cholera. Przede wszystkim gardło po rurce do intubacji. Rana po operacji nie boli prawie w ogóle, bo dbają tu o to, żeby bolało jak najmniej. Szczęście, bo wszystko poszło jak należy. Teraz czekanie na wyniki i dalsza droga po zdrowie. Nie nastawiam się, że będzie idealnie, bo statystyki mówią same za siebie. Być może będę musiała tu jeszcze wrócić. Może czeka mnie dalsze leczenie. Czas pokaże. Ale już się tak nie boję. Strach zwalczam pozytywną energią i miłością, którą dostaję od świata. Od Was! Jakoś to będzie. Będzie dobrze. Byle do jutra, i żeby nie bolało. A teraz mam jedno największe, przeogromne marzenie: sernik z pistacjami. Stąd taki zamówić? Powiedzcie, że wiecie

— powiedziała Marta Lech-Maciejewska.