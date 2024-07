1 z 13

W nowym sezonie "M jak miłość" porywy serca, ale wcale nie Natalii i Franka czy Izy i Marcina... Tylko Kisielowej i jej nowego adoratora!

Krzysztof Tyniec dołączy do obsady serialu i jako Robert zawróci w głowie Kisielowej. (Małgorzata Rożniatowska). Wesoła wdowa miała nadzieję na poważny związek z szefem komisariatu w Lipnicy, Staszkiem Popławskim (Sławomir Holland), bo w wyniku nieporozumienia - uznała, że policjant jest w niej zakochany.

Teraz policjant ma w niej wroga, a Kisielowa umówi się na randkę w ciemno z Robertem. Za nim jednak się spotkają dojdzie do serii zabawnych nieporozumień. Robert zobaczy ją w maseczce na twarzy przed randką, a Zofia nieświadoma może to jej adorator, zrobi mu awanturę. Dlatego w kawiarni Robert ucieknie przed Kisielową w panice. Kobieta jednak zadzwoni do Roberta by dał jej jeszcze jedną szansę... Czy mężczyzna pokocha Zofię?

