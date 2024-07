Finał kolejnego sezonu serialu "M jak miłość" za nami, a wszyscy fani produkcji zastanawiają się, czy Tomek (Andrzej Młynarczyk) przeżyje po brutalnym ataku Głowackiego (Maciej Wilewski), czyli brata bandyty, który zginął w akcji CBŚ. W ostatnim odcinku serii Chodakowski zapadnie w śpiączkę, a jego najbliżsi odczytają list, w którym prosi o to, żeby nie utrzymywać go sztucznie przy życiu... Co dalej z bohaterem? To pozostaje jedną wielką niewiadomą (kolejny sezon dopiero od koniec sierpnia), jednak fani już coś przeczuwają!

Czy Tomek odjedzie z "M jak miłość"?

Andrzej Młynarczyk, który gra Tomka, na swojego Facebooka wstawił zdjęcie zza kulis serialu - półnagi w karetce. Fani zaczęli się zastanawiać, co dalej z jego bohaterem. Niektórzy sądzą, że jednak umrze, inni wierzą w cud i że przeżyje. Emocje są ogromne:

Wstawaj bo juz nam nerwy wysiadaja przez te odcinki ze niby twój stan beznadziejny ..Pozdrawiam życząc Miłego tak pięknego dnia Moja 8 letnia córka bardziej martwi sie o Twoj los w m jak milosc ,niz o to jak ja sie czuje Tomek jak niedźwiedź

???? przespi przerwę wakacyjna. . We wrześniu wróci... Będzie cud:-P

Ja tam nie wierze w śmierć Tomka ani w Jego odejście z M jak miłość ! Coś trzeba pisać by sensacje zrobić !

Mam nadzieję że nie odejdziesz z serialu,bo to już by było nie to - piszą fani na Facebooku.

Andrzej Młynarczyk konsekwentnie milczy. Jak myślicie, co wydarzy się w życiu Tomka?

Co dalej z Tomkiem?

Fani nie chcą, żeby Andrzej odchodził z serialu. Czy tak będzie? Dowiemy się w sierpniu.