Teresa Lipowska z serialem "M jak miłość" jest związana od samego początku, choć co jakiś czas pojawiają się spekulacje na temat odejścia aktorki z hitowej produkcji, to sama gwiazda na bieżąco je dementuje. Właśnie kończy się kolejny sezon "M jak miłość" w atmosferze kontrowersji związanych z tak szybkim zakończeniem na długo przed wakacjami, a tymczasem jeden z aktorów pochwalił się zdjęciem z planu i wygląda na to, że Teresa Lipowska przejdzie sporą metamorfozę. Sami zobaczcie!

Barbara Mostowiak przejdzie metamorfozę w nowym sezonie "M jak miłość"

Arkadiusz Smoleński opublikował w mediach społecznościowych relację z nowego sezonu "M jak miłość". Okazuje się, że choć serial znika z anteny w związku z przerwą wakacyjną, to aktorzy nadal pracują na planie, kręcąc nowe odcinki, które zobaczymy już jesienią. Na zdjęciu, które pojawiło się na Instastory widać Arkadiusza Smoleńskiego pozującego z Teresą Lipowską na tle domu rodu Mostowiaków. Uwagę na zdjęciu przyciąga wygląd Teresy Lipowskiej, która w "M jak miłość" wciela się w rolę seniorki rodu Barbarę Mostowiak. Widać, że aktorka ma nie tylko inną fryzurę, ale i makijaż. Co za zmiana!

Spodziewaliście się, że w nowym sezonie "M jak miłość" zobaczymy odmienioną Basię Mostowiak? Jak wiadomo, seniorka roku od lat ma ten sam wizerunek, a w serialu pełni rolę kochającej i wspierającej mamy, babci i prababci. Wygląda na to, że po wakacjach w Grabinie znów będzie się dużo działo, a Barbara Mostowiak nadal trzyma rękę na pulsie.

Wcześniejsze zakończenie "M jak miłość" na kilka tygodni przed wakacjami wywołało burzę w sieci. Fani serialu, którzy od lat oglądają serial, z trudem muszą przełknąć tę gorzką pigułkę i rozstać się z bohaterami Emki na tak długi czas.

