Tymczasem Andrzejek zdradzi Marcinowi (Mikołaj Roznerski), że on również ma pewien sekret - i to niebezpieczny. Bo kilka lat wcześniej był już żonaty i... dotąd to ukrywał. Nawet przed kolejną narzeczoną.

- To był epizod, małżeństwo trwało raptem kilka miesięcy, potem szybko się rozwiedliśmy... Ela pojechała do swojej kuzynki do Bostonu, tam znalazła robotę, a ja... wróciłem do Polski.

- I Marzenka nic o tym nie wie?

- Nie powiedziałem jej, bo tylko by się zdenerwowała...

Chodakowski poradzi przyjacielowi, by wyznał jednak ukochanej prawdę – i to jeszcze przed ślubem. A siłacz od razu spróbuje z dziewczyną porozmawiać.