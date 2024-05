Już niedługo czeka nas wakacyjna przerwa w serialu "M jak miłość", która ma trwać aż trzy miesiące. Produkcja zdradziła, że finałowy odcinek serialu będzie wyjątkowy. W 1808 odcinku ma bowiem dojść do ślubu, ale to nie koniec rewelacji. Będziecie oglądać?

Fanów "M jak miłość" czeka długa przerwa w emisji serialu. Jak poinformowała produkcja w informacji prasowej, finałowy 1808 odcinek kultowego serialu będzie wyjątkowy, a Iwona (Hanna Śleszyńska) i Jerzy (Karol Strasburger) w końcu zostaną małżeństwem. Oczywiście nie zabraknie zwrotów akcji i bohaterowie nie unikną przygód. Aneta o ślubie swojej mamy ma dowiedzieć się w środku nocy, gdy ta bliska paniki, nagle się u niej zjawi, prosząc o pomoc.

Widzisz? Tacy właśnie są faceci! Daj im palec, wezmą całą rękę! Jerzy tak ucieszył się moimi oświadczynami, że od razu pognał do urzędu... I tak się złożyło, że akurat zwolnił się termin na jutro! Jerzy uznał, że to znak, umówił nas… I w ogóle nie ma opcji, żeby wybić mu to z głowy!

ma powiedzieć panna młoda w finałowym odcinku.