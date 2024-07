1 z 7

Przed nami kolejny tydzień z „M jak Miłość”… Co tym razem wydarzy się w serialu? Emisja odcinków 1301-1302 serialu 15-16 maja w TVP2 o 20.40.

Przede wszystkim: do Polski powróci w końcu Marta (Dominika Ostałowska)! Niestety, Wojciechowska przyleci tylko na rozprawę rozwodową – i po to, by ustalić z Andrzejem (Krystian Wieczorek), jak podzielą się opieką nad córką.

- Nie myśl, proszę, że chcę ci w jakiś sposób utrudniać kontakty z Anią… Na pewno nie. Niedługo będą ferie, wtedy przylecimy na dłużej. Odwiedzę rodziców, a Ania spędzi ten czas z tobą...

