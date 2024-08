Wrzesień to czas powrotów wszystkich programów i seriali. Tak jest również w przypadku ukochanego serialu "M jak miłość". Już wiadomo, że nowy sezon przyniesie wiele zmian i skrajnych emocji.

Reklama

Wielkie zmiany w rodzinie Rogowskich z "M jak miłość"

Serial "M jak miłość" gości na ekranach widzów już przeszło 20 lat. Mimo że wydawać by się mogło, że każdy wątek został już poruszony, to produkcja wciąż zaskakuje i tworzy nowe historie, a nawet angażuje nowych bohaterów. Nie da się ukryć, że trzon serialu tworzy rodzina Mostowiaków, ponieważ to oni są z widzami od samego początku. W najnowszym sezonie "M jak miłość" szykuje się wiele zmian i zaskoczeń i to nie tylko u Mostowiaków, ale również Marcina Chodakowskiego, czyli prywatnie Mikołaja Roznerskiego.

Teraz na jaw wyszło, że wielkie zmiany szykują się również u Marysi i Artura Rogowskich, ponieważ ich córka Basia znowu da im do wiwatu. 15-latka już w poprzednim sezonie pokazała nastoletni bunt i pod wpływem swojego nowego chłopaka zaczęła wagarować, uciekła z domu czy spędziła noc w hotelu ze SPA. O ty wszystkim rodzice Basi dowiedzą się dopiero 1810 odcinku "M jak miłość". Niestety do córki Rogowskich niewiele będzie trafiało, ponieważ w jej mniemaniu jest już dorosła i może sama o sobie decydować, nie zważając na zdanie rodziców. W związku z jej krnąbrnym przekonaniem, że nie jest już dzieckiem, Marysia postanowi zaczerpnąć opinii fachowca i uda się z Basią do psychoterapeutki Judyty Kosowskiej (Paulina Chruściel).

Jednak zanim to nastąpi, Marysia będzie musiała zmierzyć się z jeszcze jednym problemem. Chodzi o "trzeciego syna", którego sama nie wiedziała, że ma! Przypominamy, że Marysia posiada bliźniaków - Pawła i Piotra (prywatnie Rafał i Marcin Mroczek), którzy są już dorosłymi i odchowanymi mężczyznami. W nowym sezonie okaże się, że 19-letni chłopak Basi poczuje się na tyle pewnie, że zacznie Marię nazywać "mamą". w 1813 odcinku Marysia, Basia i jej chłopak spotkają się razem i wówczas po raz pierwszy Rogowska usłyszy z ust Michała słowo "mamo". Jesteście ciekawi, w jaki sposób zareaguje na to Marysia? Już niebawem wszystko stanie się jasne!

Reklama

Zobacz także: Wraca „M jak miłość”. Dramatyczny początek sezonu

Zobacz także