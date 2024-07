Aleksandra (Małgorzata Pieczyńska) spróbuje przekonać synową, by wróciła do domu ze względu na Maćka.

- Wiem, że Olek bardzo cię zranił i nic go nie tłumaczy, ale… Wiem również, jak to jest, jak się popełni taki straszny błąd. Sama przecież, kiedy byłam młoda i głupia, zostawiłam Grzegorza, rodzinę i poleciałam do Stanów. Zrobiłam to pod wpływem impulsu, ale potem… Nie było dnia, żebym nie żałowała, nie myślała o mojej rodzinie. A wy przecież też macie dziecko…