Barbara Kurdej-Szatan w bikini? Nie to nie jest zdjęcie aktorki z wakacji. To 1180. odcinek M jak Miłość! Asia (Barbara Kurdej-Szatan) chce przekonać Tomka (Andrzej Młynarczyk), do powiększenia rodziny! Joanna wybierze miły moment relaksu, w seksownym bikini zacznie poruszać z Tomkiem temat dziecka...

Joanna obserwuje Agnieszkę (Magdalena Walach), widzi jej uśmiech oraz powiększający się brzuszek… I w końcu wyznaje Tomkowi, że sama też pragnie zajść w ciążę.

Bardzo chciałabym… mieć z tobą dziecko. Najlepiej córeczkę… Kobiety tak mają - większość chce kiedyś zostać mamą! - mówi mężowi.

Ale Chodakowski blednie - i wcale nie wygląda na zachwyconego.

- Chcesz mieć… własne dziecko - Chcę mieć dziecko z tobą… Nie mówię, że teraz, zaraz… ale może kiedyś? Dalibyśmy sobie radę! Zosia już dorasta, ma swoje życie, swoje sprawy, jeszcze chwila, a wyfrunie z gniazda... Wojtuś od września idzie do szkoły... To naprawdę już całkiem duży chłopiec. A ty… nie chcesz więcej dzieci? - Nie myślałem o tym… - wykręca się Tomasz.

Ale zbiera się na odwagę i wyznaje, że wcale nie marzy o tym, by zostać znowu tatą.

- Asiu, ja nie mówię "nie", tylko… Spójrz na mnie! Jestem już stary, zrobiłem się wygodny… Mam coraz mniej energii… Nie nadaję się już na ojca małego dziecka…

Co odpowie Joanna? Ciekawych zapraszamy do TVP2 - już 7 grudnia! Warto dla samej Basi!

Basia Kurdej-Szatan w bikini i Andrzej Młynarczyk w serialu M jak Miłość:

MTL Maxfilm

Basia Kurdej-Szatan opala się na kocu w kostiumie w serialu M jak Miłość:

Barbara Kurdej-Szatan w bikini rozmawia z Andrzejem Młynarczykiem w serialu M jak Miłość:

MTL Maxfilm

Basia Kurdej-Szatan i Andrzej Młynarczyk nad wodą w serialu M jak Miłość:

MTL Maxfilm