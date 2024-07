Chociaż od oburzającego wpisu Barbary Kurdej-Szatan minęły już trzy lata, wciąż jest on jej wypominany przy każdej okazji. Aktorka poniosła surowe konsekwencje swoich słów, ale teraz w końcu ma szansę na wielki powrót. Stało się jasne, że znów zobaczymy ją w Telewizji Polskiej! Czy wróci do "M jak miłość" i czym tak właściwie się zajmie?

Barbara Kurdej-Szatan wraca do TVP!

Przypomnijmy, że w 2021 roku nieprawdopodobnie głośnym echem odbił się wpis Barbary Kurdej-Szatan, w którym "zaatakowała" i znieważyła funkcjonariuszy straży granicznej. Napisała wówczas:

To są maszyny bez serca, bez mózgu, bez NICZEGO! Maszyny ślepo wykonujące rozkazy! Ku**a! Jak tak można! Boli mnie serce, boli mnie cała klatka piersiowa trzęsę się i ryczę!!

Szybko pożałowała swoich słów, bo nie tylko wylał się na nią publiczny lincz, ale i została zwolniona z Telewizji Polskiej, z którą była związana od lat. Wszczęto również prokuratorskie śledztwo. Chociaż wydawać by się mogło, że Barbara Kurdej-Szatan poniosła surowe konsekwencje swojego wpisu, odciśnięte przez nie piętno prześladuje ją aż do dziś. Internauci przy każdej nadarzającej się okazji wypominają jej skandaliczne słowa o straży granicznej, nie kryjąc oburzenia. Mimo to w ostatnim czasie zaczęły pojawiać się pogłoski o powrocie aktorki do TVP, a nawet do "M jak miłość".

ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Ona sama przy jednym z wywiadów przyznała, że nie są prowadzone żadne rozmowy dotyczące powrotu serialowej Joasi Chodakowskiej, ale teraz stało się jasne, że na pewno zobaczymy ją jeszcze w Telewizji Polskiej! Jak donosi portal Wirtualne Media, Barbara Kurdej-Szatan nie tylko wraca na łamy stacji, ale i poprowadzi zupełnie nowy format!

Będzie to show "Cudowne lata", które swoją formułą przypomina trochę "Kocham Cię Polsko!", emitowane przed laty, które aktorka również miała okazję prowadzić. W programie zobaczymy starcie dwój drużyn - boomerów, w której znajdą się polscy muzycy, sportowcy, osobowości medialne, dziennikarze, kabareciarze, aktorzy oraz milenialsów, do której dołączą wokaliści młodego pokolenia, influencerzy, aktorzy.

Pawel Wodzynski/East News

Uczestnicy z zupełnie różnymi zainteresowaniami będą zmieniać się co tydzień. W show czekają na nich rozmaite wyzwania oraz rundy: "Hity z satelity", "Kiedy to było?", "Opole", Czyj to telefon?", "Let's dance" czy "Quiz". Jak się okazuje, realny wpływ na wyniki niektórych konkurencji będzie mieć też widownia!

Zapowiada się emocjonujące show. Czekacie?

