Basia Kurdej-Szatan i Rafał Szatan od 2011 roku tworzą związek małżeński. Para aktorów doczekała się dwójki dzieci. W 2012 roku urodziła się ich córka Hanna, natomiast osiem lat później na świat przyszedł Henryk. Dziewczynka jest już na tyle duża, że pomaga mamie opiekować się swoim młodszym bratem. Aktorka chętnie pokazuje swoje pociechy w mediach społecznościowych i opowiada o rodzinnym życiu. Na początku listopada przekazała mało pozytywne wieści.

Basia Kurdej-Szatan mówi o chorobie

W czwartek, 9 listopada w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, w którym Basia Kurdej-Szatan opowiedziała o swoim stanie zdrowia. Okazało się, że aktorka w ostatnim czasie zachorowała. W filmiku internauci zobaczyli syna gwiazdy, który cierpi razem z mamą.

Barbara Kurdej-Szatan

Dzień dobry, tak się właśnie czujemy dzisiaj… Jesteśmy dwa chorutki — zaczęła Basia Kurdej-Szatan.

W dalszej części aktorka zdradziła, że rozchorowała się po spektaklu w Krakowie. Mama Henia jest obecnie zajęta kuracją, ponieważ już następnego dnia czeka ją kolejny występ. Gwiazda poprosiła fanów o wsparcie.

Barbara Kurdej-Szatan

Jesteś chorutki i ja jestem chorutki. Wróciłam ze spektaklu z Krakowa i niestety… Kurujemy się. A kuruje się po to, żeby jutro znów wyruszyć w trasę ze spektaklem i dla was grać, więc trzymajcie kciuk, aby się wszystkie spektakle odbyły. Życzymy wam dużo zdrówka, nie Henio? — dodała.

Życzymy Basi Kurdej-Szatan powrotu do zdrowia. W ostatnim czasie dotarły do nas doniesienia o chorobie innej gwiazdy. W tym przypadku jednak sytuacja jest znacznie poważniejsza. Pod koniec października aktorka "Klanu" trafiła z planu do szpitala.

Barbara Kurdej-Szatan