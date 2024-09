Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan to szczęśliwe małżeństwo, które doczekało się dwójki dzieci - Hani i Henia. W związku z tym, że pracują w telewizji i czynnie biorą udział w świecie show-biznesu, nie mają zbyt wiele czasu dla siebie. Wydawać by się mogło, że dzięki jednej branży mogą spędzać ze sobą niemalże 24h/7, jednak rzeczywistość jest nieco inna. Zobaczcie sami, co nam zdradzili.

Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan o swoich zajętościach

Barbara Kurdej-Szatan jest żoną oraz mamą, ale w ostatnim czasie nie narzeka na brak obowiązków zawodowych. Po długiej nieobecności w Telewizji Polskiej Barbara Kurdej- Szatan wróciła do stacji, a także otrzymała autorski program "Cudowne lata". Widać, że gwiazda spełnia się w roli prezenterki i cieszy się z powrotu do TVP.

Jej mąż również prężnie działa w show-biznesie, jednak rzadko można ich spotkać w duecie. Teraz to się udało, ponieważ na evencie "Moda na recykling" postanowili pozować razem, a Rafał Szatan wystąpił nawet w roli modela! Dodatkowo para wspólnie zaśpiewała dla zgromadzonych gości, co w ostatnim czasie nie zdarza się zbyt często.

W rozmowie z naszą reporterką para zdradziła też swoją receptę na szczęśliwy związek i brak nudy w małżeństwie. Jak się okazało, pomagają im w tym... rozłąki!

Receptą jest to, że jesteśmy co chwila w innych projektach i obecnie to się w ogóle nie widujemy. Razem w domu, ale w pracy osobno. Dzięki dzisiejszej Modzie na Recykling mogę zobaczyć męża raz w tygodniu - wyjawiło małżeństwo Szatanów.

Co więcej zdradzili o swojej relacji Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan? Obejrzyjcie nasz materiał wideo!

