Barbara Kurdej-Szatan już myślała, że ciężkie chwile ma za sobą. Niedawno otrzymała od stacji TVP kredyt zaufania i od 6. września miała prowadzić program "Cudowne lata". Niestety tak się nie stanie! Dlaczego? Stacja zmieniła swoje wcześniejsze ustalenia. Zobaczcie, o co chodzi.

Można śmiało powiedzieć, że kariera Barbary Kurdej-Szatan legła w gruzach trzy lata temu, ponieważ publicznie skrytykowała funkcjonariusza straży granicznej. Wówczas odsunięto ją od większości projektów telewizyjnych i spadł na nią niemały hejt. Ku zaskoczeniu wszystkich TVP ponownie przyjęło do siebie Barbarę Kurdej-Szatan, a co więcej "w prezencie" otrzymała swój własny program "Cudowne lata".

Mamy dwie drużyny, dzielimy ich na Boomerów i Milenialsów. To trochę umowne pojęcia, bo do Boomerów zaliczają się wszyscy powyżej pięćdziesiątki, a do Milenialsów zalicza się również młodzież z generacji Z (...). Będą różne zadania. Będą quizy, będą zadania artystyczne, trzeba będzie pośpiewać, trzeba będzie powspominać, poopowiadać trochę o swojej przeszłości

- tłumaczyła aktorka w rozmowie z TVP Info.