Barbara Kurdej-Szatan nie ukrywa swojego szczęścia, że mogła powrócić na antenę TVP. Prezenterka dostała nawet własny program, z którego jest bardzo zadowolona. Jednak w pierwszym odcinku pojawił się merytoryczny błąd, z którego teraz się tłumaczy.

W latach 2014-2021 Barbara Kurdej-Szatan była gwiazdą stacji TVP, ale musiała się z nią rozstać po tym, jak zdecydowała się publicznie znieważyć funkcjonariuszy straży granicznej. Jednak gdy nowa koalicja rządząca przejęła władzę, prezenterka powróciła na antenę i to z własnym programem pt. "Cudowne lata".

Barbara Kurdej-Szatan odniosła się również do rewolucji w TVP i zdradziła, że nie zauważyła żadnej różnicy po powrocie do stacji. W rozmowie z reporterką Party.pl dziennikarka opowiedziała również o wpadce na antenie w programie. Produkcja przekazała, że aktorka Kate Winslet zdobyła Oscara za rolę w "Titanicu", a tak naprawdę była tylko nominowana do nagrody. 39-latka przekazała jednak, że pierwszy odcinek swojego programu wspomina bardzo dobrze.

Super! Myślę, że bardzo fajnie poszło, było dynamicznie, było energicznie, wspaniali goście i wszystko było dobrze, oprócz jednej wpadki merytorycznej, której produkcja nie dopilnowała i ja też nie sprawdziłam, tak to czasem bywa, ale więcej już takich błędów oczywiście nie będzie drodzy Państwo. To był totalnie głupi błąd, natomiast to, co jest najważniejsze w tym programie to goście

— powiedziała Barbara Kurdej-Szatan.