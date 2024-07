Barbara Kurdej-Szatan otrzymała kolejną szansę od TVP i od września poprowadzi swój program! Mimo dużej afery, który wybuchła w 2021 roku aktorka może naprawić swój nadszarpnięty wizerunek podczas programu "Cudowne lata". Fani są w szoku!

Reklama

Barbara Kurdej-Szatan w ogniu krytyki fanów

Mimo dużego faux pas, jakie popełniła Barbara Kurdej-Szatan w 2021r., TVP ponownie podjęło się współpracy z aktorką. Już kilka miesięcy temu pojawiły się plotki o jej ewentualnym powrocie do Telewizji Polskiej, jednak dopiero w tym momencie stało się to faktem. Długo nie było to jasne, ale już oficjalnie wiadomo, że Barbara Kurdej-Szatan została prowadzącą nowego programu TVP "Cudowne lata".

Nowy teleturniej z gwiazdami Cudowne Lata już od 6 września w piątkowe wieczory w TVP2. Program poprowadzi @kurdejszatan - czytamy na Instagramie stacji.

W komentarzach natychmiast nastała burza! Fani nie mogą uwierzyć, że to właśnie Kurdej-Szatan poprowadzi nowe show!

To chyba jakiś żart

Tej pani już dziękujemy

Nie mogę uwierzyć, że ona to poprowadzi!!! - grzmią internauci.

Na całe szczęście Barbara Kurdej-Szatan może liczyć również na słowa wsparcia ze strony swoich odbiorców:

Bardzo się cieszę że pani wraca do tvp2.

Gratulacje Basia

Super Basia! Będziemy oglądać

Artur Zawadzki/REPORTER

"Cudowne Lata" mają przypominać program "Kocham Cię Polsko", którt również był prowadzony przez Barbarę Kurdej-Sztatan. W programie zobaczymy pojedynek dwój drużyn. Boomerzy, czyli polscy muzycy, sportowcy, osobowości medialne, dziennikarze, kabareciarze, aktorzy oraz Milenialsi- wokaliści młodego pokolenia, influencerzy, aktorzy.

Zobacz także

Myślicie, że to dobry ruch ze strony Telewizji Polskiej? Czy Barbara Kurdej-Szatan ponownie zaskarbi sobie sympatię wszystkich widzów? Tego dowiemy się już 6. września na antenie TVP2.

Reklama

Zobacz także: Czy Barbara Kurdej-Szatan powróci do Telewizji Polskiej? Padła konkretna odpowiedź