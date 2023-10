Wśród gwiazd, które pojawiły się na evencie z okazji premiery Volvo EX30 i EX90 mogliśmy zobaczyć Klaudię Halejcio. Celebrytka jak zwykle chętnie pozowała przed fotoreporterami. Tego gorącego wieczora gwiazda postawiła na klasyczną czerń. Wskoczyła w sukienkę nieco odsłaniającą jej zgrabne nogi. Zobaczcie stylizację influencerki.

Klaudia Halejcio w czarnej letniej sukience

Znana z nagrywania kabaretów w mediach społecznościowych Klaudia Halejcio przyciągnęła uwagę fotoreporterów w trakcie eventu, na którym zaprezentowano dwa nowe modele Volvo. Celebrytka obdarzona oryginalnym poczuciem humoru przyszła na event w czarnej sukni. Kreacja Halejcio odsłaniała ramiona i kończyła się za kolanem. Tuż nad talią możemy zobaczyć też małe wycięcie.

Nie da się także nie zauważyć dodatków, które uzupełniały stylizację celebrytki. Gwiazda dobrała srebrne sandałki oraz błyszczącą torebkę. Tego dnia postanowiła też spiąć włosy. W tej czarnej sukience Halejcio wyglądała elegancko i lekko.

Ostatnio dużo się mówi o tym, co się dzieje w życiu influencerki. Niedawno Klaudia Halejcio ujawniła, że jest zaręczona i szykuje się do ślubu. Jednak jak na razie nie podzieliła się szczegółami na temat imprezy. Sama przyznała, że to trochę drażliwy temat.

Możemy się jednak spodziewać, że wesele celebrytki zostanie zorganizowane z rozmachem. Wystarczy spojrzeć na bajkową imprezę urodzinową córeczki Klaudii Halejcio. Myślicie, że będzie równie medialne co ślub Karoliny Pisarek?

