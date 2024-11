Rafał Szatan, aktor i wokalista znany z licznych ról w polskich musicalach, podzielił się z fanami emocjonalnym wpisem na swoim profilu na Instagramie. W jego słowach pobrzmiewa nie tylko rozczarowanie, ale także niezrozumienie sytuacji.

Spektakl „Pilot i Mały Książę”, w którym Rafał Szatan wcielał się w jedną z głównych ról, zakończył się przedwcześnie, ku zaskoczeniu widzów oraz samych aktorów. Po zaledwie trzech tygodniach od premiery produkcja została zdjęta z afisza, pozostawiając fanów i artystów w niepewności co do przyczyn tej decyzji.

To miał być piękny i długi lot…Myślałem, że takiego posta będę pisał najwcześniej w czerwcu 2025 roku, bo taki był plan tego lotu… tymczasem nie dolecieliśmy nawet do końca tego…roku. Dlaczego ? My- Artyści naszego 'Pilota i Małego Księcia' sami do końca nie wiemy…podobno bilety na nasz pokład nie sprzedawały się w satysfakcjonujących ilościach i trzeba było ten lot przerwać

- napisał.