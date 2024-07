Już we wtorek 3 listopada o 20.40 na TVP 2 długo wyczekiwany odcinek "M jak Miłość". Mostowiakowie sprowadzą się do odnowionego po pożarze domu w Grabinie. Oprócz radości i łez wzruszenia nie obędzie się bez małej rodzinnej awantury między Barbarą Mostowiak, a Natalką i Markiem.

Ale już teraz zdradzimy wam kilka szczegółów - jak sami aktorzy zareagowali na nowy dom. Pierwsi na planie pojawili się seniorzy rodu Mostowiaków i odtwórcy ról Barbary i Lucka - Teresa Lipowska i Witold Pyrkosz.

Kulisy M jak Miłość

Lipowska przyznaje, że nie mogła się już doczekać, kiedy wróci do serialowego domu.

Gdy patrzyłam jak dom stanął w płomieniach, to miałam łzy w oczach, bo przez 15 lat zaczęłam traktować go jak swój własny dom - powiedziała Lipowska

Po pożarze pod koniec sezonu seniorzy rodu Mostowiaków musieli przeprowadzić się do Warszawy. Ale w końcu wracają do domu, który zachwyca. Już pokazywaliśmy zdjęcia z wyremontowanych pomieszczeń domu Mostowiaków.

Aktorzy niedawno zobaczyli je po raz pierwszy. - Matko, to tu teraz mieszkamy, no przepięknie, jakie róże! - zachwyca się w "Kulisach M jak Miłość" Teresa Lipowska. Nagle pojawia się Witold Pyrkosz, serialowy mąż pani Barbary.

Teresa całuje go na powitanie: - Cześć słoneczko, do dupy się czujesz?

Tak! - odpowiada Pyrkosz. - No właśnie widzę, więc nie pytam nawet dalej. No tatuńku, zobacz jak jest przepięknie.

No tak, uroczo! - przyznaje Pyrkosz.

Jak wygląda nowy dom od kulis zobaczcie Na filmiku:

