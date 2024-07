W "M jak Miłość" Barbara (Teresa Lipowska) i Lucjan (Witold Pyrkosz) wrócą w końcu do wyremontowanego domu w Grabinie. Jednak wielką radość przyćmi kłótnia o... pieniądze! Marek (Kacper Kuszewski) i Natalka (Marcjanna Lelek) dowiedzą się o pieniądzach, które Mostowiakowa wzięła od matki Darka (Grażyna Strachota).

A nic nie zapowiadało awantury. Maria powitała seniorów chlebem i solą, a Mostowiakowie zgodnie stwierdzili, że wrócili w końcu do swojego nieba. Jednak szybko w niebie dopadły ich kłopoty. Barbara zauważyła zły humor Natalki, która niedawno urodziła córeczkę Hanię.

Potem na Barbarę wkurzy się jej syn.

- Nie rozumiem, jak mogłaś to zrobić? To obraża Natalkę, mnie, ciebie... Nas, całą naszą rodzinę!

A Barbara od razu zacznie się bronić…

- Wzięłam te pieniądze, ale nie dla siebie, tylko dla Natalki, bo różne rzeczy się w życiu zdarzają…

- Ja to rozumiem…

- Nie, nie rozumiesz! I nie masz prawa mnie oceniać!

- Nie wiesz, jak to jest… być samej z dzieckiem, w trudnej sytuacji…

- Mamo, Natalka nie jest sama… Ma nas.

- Ale ty masz jeszcze inne dzieci! I nie wiadomo, czy zawsze będziesz mógł sobie pozwolić na to, żeby im wszystkim pomagać… Uważam, że Natalka powinna mieć jakieś zabezpieczenie!

- Ma sklep. Zadbałem o to.

- A ja uznałam, że skoro tamta rodzina nie poczuła się do żadnej odpowiedzialności, to mam prawo wziąć od nich te pieniądze! Ale skoro ty jesteś innego zdania… to zaraz pojadę do banku. Oddam wszystko, co do grosza!