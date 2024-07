Popularność Facebooka i Instagrama sprawiły, że gwiazdy same prowadzą swoje strony na kontach społecznościowych. Jednak coraz więcej ludzi spragnionych popularności podszywa się pod znane osoby. Mikołaj Roznerski, gwiazdor serialu "M jak Miłość", kolejny raz walczy z fałszywym kontem na Instagramie!

Po co oszuści podszywają się pod gwiazdy? A m.in. w ten sposób można nakłaniać ludzi do brania udziału w konkursach, wysłania SMS-ów i wydawania pieniędzy. Hejterzy i internetowe trolle w ten sposób niszczą też czyjś wizerunek. Dlatego właśnie Rozenerski zaalarmował, że „niby jego” nowe konto na Instagramie jest fałszywe:

UWAGA!!!!Na Instagramie pojawiło się znowu konto Mikołaja :) JEST ONO FAŁSZYWE!!!!https://instagram.com/mikolajroznerski Posted by Mikołaj Roznerski-oficjalny profil on 15 października 2015

Niedawno podobną historię przeżyła Małgorzata Kożuchowska, pod którą ktoś podszywał się na Facebooku. A w rocznicę śmierci Ani Przybylskiej okazało się, że jakiś oszust prowadzi jej kontro na Facebooku. Gdy rodzina aktorki o tym się dowiedziała, wydała stanowcze oświadczenie.

Jeśli chcecie wiedzieć, co się dzieje u prawdziwego Mikołaj Roznerskiego, to zaglądajcie na jego Facebooka. Aktor z powodzeniem prowadzi funpage, na którym dzieli się np. zdjęciami ze swojego najnowszego filmu "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach", czy z "M jak miłość". Szkoda tylko, że nic a nic nie wspomina o swojej partnerce życiowej Oldze Bołądź. Choć pracuje z nią teraz na jednym planie.

Ale może kiedyś się to zmieni. Czekamy :)

Zapraszam do kin już 29 stycznia 2016 na film 7 rzeczy, których nie wiecie o facetach#7rzeczy

Posted by Mikołaj Roznerski-oficjalny profil on 25 września 2015