Szokująca afera tuż po pierwszej rocznicy śmierci Ani Przybylskej. Rodzina aktorki poinformowała o fałszywym profilu aktorki prowadzonym na Facebooku bez ich zgody.

We wtorek, była menadżerka Ani wydała specjalne oświadczenie, które pojawiło się na oficjalnej stronie aktorki.

Oświadczenie menadżerki Ani Przybylskiej

Szanowni Państwo, w związku z ostatnimi publikacjami powołującymi się na informacje pochodzące z facebook'owego profilu: Anna Przybylska rzekomo prowadzonego przez Krystynę Przybylską, mamę Anny Przybylskiej, w imieniu najbliższych zmarłej Aktorki informujemy, że profil ten nie jest prowadzony przez nikogo z członków Jej rodziny, lecz przez osobę trzecią, która rozpowszechnia bezprawnie informacje, na które nie mają Oni wpływu oraz nie wyrażają na nie zgody. W związku z powyższym prosimy o nie czerpanie wiedzy z tego źródła i nie powoływanie się na informacje pojawiające się na tym profilu jako nieautoryzowane przez rodzinę zmarłej Aktorki.

Konto zostało założone w 2013 roku i obecnie ma ponad 237 tysięcy fanów. Ostatnio pojawiło się na nim oświadczenie mamy Ani, która zachęcała do udziału w mszy w dniu rocznicy śmierci Ani Przybylskiej. Teraz okazuje się, że to nie mama Ani zamieściła ten wpis na Facebooku. Aktorka miała konto tylko na Instagramie, gdzie cały czas znajduje się wiele jej zdjęć. Nie będą pojawiać się tam nowe zdjęcia, ale konto nie zostanie też usunięte. To miejsce, gdzie fani aktorki zostawiają wiele wpisów i wspominają swoją idolkę.

Profil zlikwidowany

Jeszcze we wtorek wieczorem osoba, która założyła konto Ani Przybylskiej na Facebooku, zmieniła treść opisu strony:

"Strona prowadzona przez wielbicieli Anny Przybylskiej. Nie czerpiemy żadnych korzyści ze swojej pracy"

W środę rano jednak na fałszywy profil aktorki nie można już było wejść.

Oświadczenie mamy Ani Przybylskiej

W związku z pierwszą rocznicą śmierci Ani Przybylskiej (5 października), mama aktorki wydała specjalne oświadczenie oraz zorganizowała w Gdyni mszę poświęconą jej ukochanej córce. Wiele gwiazd wspominało Anię, a najbardziej wzruszającego wywiadu udzieliła jej przyjaciółka i była menadżerka Małgorzata Rudowska.

