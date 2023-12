Jakub Rzeźniczak znów wywołał medialną burzę pojawiając się w "Dzień dobry TVN" u boku swojej ciężarnej żony. Słowa piłkarza o tym, że nie czuje żadnej więzi ze swoją córką oraz że nie chce, żeby jego córki miały kontakt, wzbudziły wiele kontrowersji. W mediach społecznościowych wiele znanych nazwisk postanowiło wypowiedzieć się na ten temat, w tym Eva Minge i Joanna Opozda. Aktorka skomentowała post projektantki i dostała wiele słów poparcia.

Joanna Opozda zabrała głos ws. Jakub Rzeźniczaka. Padły mocne słowa

Jakub Rzeźniczak wzbudza wiele kontrowersji w naszym show-biznesie. Życie prywatne piłkarze jest szeroko komentowane w mediach społecznościowych — gdy już afery z jego udziałem ucichły, piłkarz postanowił udzielić wywiadu dla "Dzień dobry TVN". Na wizji Jakub Rzeźniczak przyznał, że nie chce, by jego córka miała kontakt z Inez, co oburzyło nie tylko internautów, ale również wiele znanych nazwisk w tym Evę Minge i Joannę Opozde. Projektantka po raz kolejny postanowiła odnieść się do kontrowersyjnych słów piłkarza w swoim wpisie na Instagramie.

Naprawdę długo i wyrozumiale tłumaczyłam, że warto zakopać topór dla dobra dzieci i aktualnej żony, która rykoszetem pewnie dostani . No to mamy …zamiast zakopania toporów po kilku miesiącach wykopanie kolejnego, tym razem przeciwko własnemu dziecku. Panie Jakubie to, nie jest nagonka na Państwa. Powtarzam tylko ponownie prośbę do Pana, tym razem PUBLICZNIE : proszę przeprosić matki swoich dzieci, dziecko własne przytulić, spróbować jednak znaleźć w sobie te odrobinę miłości. Jestem przekonana, że obie kobiety zmęczone tym cyrkiem medialnym i upokorzone także Panu odpuszczą. — napisała Eva Minge w poście na Instagramie.

Jakub Rzeźniczak poprosił projektantkę o usunięcie wpisu ze zdjęciem, na którym znajduje się jego żona i dodanie zdjęcia, na którym jest sam. Eva Minge usunęła zdjęcie — przekonał ją do tego stan żony piłkarza. Jednak wpis pozostał, a pod nim pojawiło się wiele komentarzy od internautów i osób ze świata show-biznesu. Joanna Opozda również postanowiła wyrazić swoje zdanie na ten temat, a jej komentarz zdobył prawie tysiąc polubień.

No cóż, Ewo, jak zwykle masz racje. Od siebie dodam parę słów, bo niestety znam ludzi tego pokroju... ONI nigdy nie mają wyrzutów sumienia... a jak mają to tylko ''dla dobrego pijaru''... zrobią wszystko, żeby dobrze wypaść w oczach opinii publicznej, będą kłamać, wiecznie użalać się nad sobą, i obrażać innych. Po drodze zawsze niszczą innych ludzi w tym własne dzieci... a skoro potrafią niszczyć dzieci, pomyślcie jak okrutni i bezwzględni potrafią być wobec dorosłych... Do tego są świetnymi manipulantami i patologicznymi kłamcami więc zawsze znajdą się tacy, którzy będą ich bronić i martwić o ich los. Nie dajcie się nabrać na smutne oczy i drżący głos... to zwykła gra aktorska... — napisała Joanna Opozda pod wpisem Evy Minge.

Joanna Opozda Instagram @eva_minge

Wielu internautów zgadza się, ze słowami Joanna Opozdy i również postanowili się do nich odnieść.

Dokładnie. Ja im za grosz nie wierzę i teraz z siebie pokrzywdzonych robią...Jak dla mnie oboje są skończeni... Nic nie zmienią suche łzy.

Być może takie dramaty, przez które przechodzą także osoby publiczne, dodadzą nieco odwagi kobietom, które znajdują się w podobnej sytuacji, a których nikt nie słyszy. I nie chce dostrzec

Myślicie, że Eva Minge i Joanna Opozda słusznie postąpiły, publicznie komentując aferę z Jakubem Rzeźniczakiem?

Joanna Opozda VIPHOTO/East News