Finał "Tańca z Gwiazdami" przyciągnął masę gwiazd polskiego show-biznesu, którzy mogli wspierać finalistów programu w studiu Polsatu. Wśród nich znaleźli się Bilguun Ariunbaatar oraz Kamila Rolak, którzy niedawno poinformowali fanów, że zostaną rodzicami. Teraz uczestniczka "Farmy" oraz aktorka, znana m.in. z "M jak miłość", pokazała na ściance ciążowy brzuszek. Zobaczcie zdjęcia.

Bilguun Ariunbaatar oraz Kamila Rolak już wkrótce zostaną rodzicami - szczęśliwą nowinę przekazali na swoim Instagramie kilka dni temu, pisząc:

Komik, znany z programów Szymona Majewskiego w TVN, a obecnie prezenter Radia Zet, oraz aktorka ("M jak miłość", "Komisarz Alex") i uczestniczka "Farmy" pojawili się w studiu Polsatu podczas finału "Tańca z Gwiazdami". Rolak z dumą prezentowała ciążowe krągłości i nie mogła oderwać wzroku od swojego ukochanego.

Kiedy zaś złośliwi internauci zaatakowali Rolak za to, że zakochała się w obcokrajowcu, ta odpowiadała: