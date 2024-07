Joanna Jabłczyńska skomentowała głośny lesbijski wątek Oli (Marty Wierzbickiej) w "Na wspólnej"! Okazuje się, że dla aktorki nie jest to nic nadzwyczajnego - ma dużo przyjaciół homoseksualistów i cieszy się, że w serialu poruszono tak ważny temat:

Wątek Oli, miłości lesbijskiej, ja do tego ręki nie przyłożę! Ale cieszę się, że o tym jest mowa, to jest aspekt który nas otacza w życiu codziennym, więc szkoda by było, żeby serial byłby tak odrealniony. Nie uważam, że jest to skandaliczny wątek, ciekawe jest to, że taki wątek mają zagrać osoby heteroseksualne, a cała reszta, to coś spotykanego na co dzień - mówi nam Joanna.