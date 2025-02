Joanna Koroniewska to znana polska aktorka, która największą rozpoznawalność zyskała za sprawą roli w "M jak miłość". Od lat co prawda nie pojawia się w serialu, jednak rzesza Polaków wciąż kojarzy ją głównie z rolą Mostowiakówny. Tymczasem Joasia jest bardzo aktyna na Instagramie, gdzie chętnie pokazuje, jak dziś wygląda jej życie zawodowe. Aktorka na każdym kroku udowadnia, że ma ogromny dystans do siebie i niezwykłe poczucie humory. Mimo to, jak się okazało, i jej zdarzyło się zmagać z gorszymi chwilami.

Reklama

Joanna Koroniewska szczerze o hejcie, który ją dotyka

Od dłuższego czasu na instagramowym profilu Joanny Koroniewskiej królują komediowe filmiki, w których występuje wraz z mężem, Maćkiem Dowborem. Przeważnie parodiują w nich sytuacje z życia codziennego, z którymi zmaga się większość z nas. Nierzadko również aktorka, przy pomocy wyreżyserowanej scenki, odnosi się do obraźliwych komentarzy, które pojawiają się pod jej adresem.

W rozmowie z naszą reporterką Joanna Koroniewska przyznała, że coraz lepiej radzi sobie z hejtem. Nie ukrywała jednak, że były w momenty, w których obraźliwe słowa bardzo ją dotykały. Najtrudniej było zaraz po narodzinach dziecka, gdy opinia publiczna szczególnie jej nie oszczędzała.

Czytałam o sobie w mediach, że jestem ''obrzydliwa'', że jestem ''nieumyta''. Kiedy rodziłam dziecko i byłam tak zmęczona, że naprawdę nie myślałam o tym, jak wyglądam, chodząc do sklepu, (...) i czytałam te okropne rzeczy, to naprawdę wyłam do poduszki. Wydawało mi się, że jestem niekompletna

Joanna Koroniewska specjalnie dla Party.pl zdradziła także, dlaczego decyduje się nagrywać filmiki i w sposób prześmiewczy odnosić się do uszczypliwych komentarzy. Co nam powiedziała? Obejrzyj wideo, żeby się przekonać.

PIOTR KAMIONKA/REPORTER

Reklama

Zobacz także: Roksana Węgiel nie wychodzi bez ochrony? "To nie jest żadna fanaberia"