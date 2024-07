1 z 7

Fanów i widzów serialu „Na Wspólnej” czeka wyjątkowa wiosna! A co się wydarzy w serialu? Zuza i Kamil pozbawieni córki, awantura w rodzinie Zimińskich o związek Oli z kobietą, zdrada Smolnego i intryga Julii – to tylko niektóre z wątków. Jak bohaterowie serialu odnajdą się na życiowych zakrętach? Czy miłość i prawda zawsze zwyciężą? Odpowiedzi od poniedziałku do czwartku o godz. 20.15 na antenie TVN!

Zobaczcie najnowszy, gorący ZWIASTUN serialu, w którym porazi Was dużo miłości.