Joanna z "Rolnik szuka żony" niedawno razem z Kamilem wzięli ślub, na którym byli obecni inni uczestnicy programu. Para udowadnia, że w programie można znaleźć swoją drugą połówkę, a teraz Joasia zaskoczyła wpisem na swoim instagramowym koncie. Żona rolnika wydaje się poruszona. Na szczęście szybko wyjaśniło się, o co chodzi... Już wszystko jasne!

Reklama

Poruszona Joanna z "Rolnik szuka żony" pisze o rozstaniu

Fani programu "Rolnik szuka żony" mogą śledzić losy uczestników 11. edycji programu, którzy właśnie są na etapie podejmowania trudnych decyzji i powoli dokonują ostatecznych wyborów. Tymczasem uczestnicy poprzednich edycji nadal są aktywni w mediach społecznościowych i pokazują swoim obserwatorom, jak wygląda ich życie po programie. Jedną z najsympatyczniejszych par w historii programu "Rolnik szuka żony" są Joanna i Kamil. Para mimo młodego wieku bardzo poważnie myślała o przyszłości i udowodnili, że w randkowym programie można znaleźć miłość. Dziś wspólnie wychowują córeczkę Tosię, która ostatnio świętowała swoje drugie urodziny, a motywem przewodnim jej imprezy była tytułowa postać z bajki "Bluey". Jeszcze kilka dni temu Joasia tryskała entuzjazmem i radością, a dziś pisze ze smutkiem o rozstaniu.

Ciężkie rozstania... napisała poruszona Joanna z 'Rolnik szuka żony'.

Okazuje się, że chodzi o wyjazd mamy Joanny. Żona Kamila nie ukrywa, że pożegnanie z bliską osobą, którą widzi tak rzadko było dla niej wyjątkowe trudne.

Instagram @joasia.os

Joanna nie ukrywa, że rozłąka z rodziną jest dla niej ciężka, ale ze względu na dużą odległość, jaka dzieli jej dom rodziny i Kamila nie może widywać bliskich tak często, jakby chciała, a wyjazdy do rodziców są nie lada wyzwaniem, biorąc pod uwagę fakt, że trzeba pokonać ponad 600 kilometrów. Mimo to Joanna nie wahała się nawet chwili, kiedy podjęła decyzję o przeprowadzce do Kamila. Wiedziała, że ich uczucie ma szansę się rozwinąć, ale muszą spędzać ze sobą czas. Dziś tworzą szczęśliwą rodzinę i są inspiracją dla innych osób, które jeszcze wahają się, czy udział w programie "Rolnik szuka żony" ma sens w ich przypadku.

Instagram @joasia.os

'Rolnikowa' rodzina stale się powiększa. Antosia nie jest już najmłodszym dzieckiem, które przyszło na świat w rodzinie, która znalazła miłość w programie "Rolnik szuka żony". Niedawno Anna i Kuba doczekali się narodzin synka, który otrzymał wyjątkowe imię po tacie rolniczki, potem Dorota i Waldemar zostali rodzicami swojej wymarzonej córeczki, a na swoją trzecią pociechę czeka już Małgorzata Borysewicz.

Blania chce siostrę, a Rysio brata. Znają już płeć, przytulają mnie i czasem po mnie skaczą. To rozczulające, bo jak rodziła się Blania, to Rysio miał rok i siedem miesięcy wyjawiła Małgosia Borysewicz

Trzeba przyznać, że takimi wynikami w łączeniu par nie może pochwalić się żaden inny program randkowy. Nic dziwnego, że popularność "Rolnika" rośnie z edycji na edycję. Oglądacie aktualną 1. edycję "Rolnik szuka żony"?

Reklama

Zobacz także: Stało się! Ania i Kuba z "Rolnika" w urzędzie stanu cywilnego. Pokazali zdjęcie