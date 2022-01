"Widziałam go u Kieślowskiego, u Kutza, u Wajdy i na scenie. Uważam, że jest wybitnym aktorem. Jest ikoną i historią polskiego filmu i teatru. I to wszystko, co chciałabym powiedzieć na jego temat” – ta wypowiedź Gabrieli Muskały (52) od razu została zacytowana przez wszystkie showbiznesowe portale. Aktorka udzieliła jej dziennikarce portalu Jastrząb Post po premierze sztuki „Victoria True Woman Show”, w której Zbigniew Zamachowski (60) grał jedną z głównych ról. Po bankiecie aktorzy razem odjechali taksówką. A dzień później pojawiły się zdjęcia, jak rano wychodzą z żoliborskiej kawalerki Zamachowskiego. Regularnie widywani są też na osiedlu, na którym mieszka Muskała. Plotki, że są parą pojawiły się już na początku kwietnia, po tym jak aktor wyprowadził się od Moniki Richardson. Choć minęło pół roku, Gabriela i Zbigniew nie potwierdzili, co ich łączy. To nie są ludzie, którym zależy na obecności w mediach. To artyści, ich życiem jest sztuka. Zbyszek ma teraz szansę na zupełnie inny związek niż ten, który tworzył z Moniką – mówią jego znajomi „Party”. Zobacz także: Dlaczego Monika Richardson rozwodzi się? "Byłam złodziejką męża, złą macochą..." Co ma na myśli? Rozpad związku Zbigniewa Zamachowskiego i Moniki Richardson Monice zawdzięczam bardzo dużo. Zawsze miałem i mam pewien problem z ogarnianiem rzeczywistości. (...) Kłopot pojawia się wtedy, gdy ktoś za bardzo chce się tobą opiekować. Monika jest osobą nadopiekuńczą w tym sensie, że tak strasznie chce pomóc, że aż przeszkadza. Walczymy ze sobą o zakres tej opieki, bo czasem sam chciałbym zapiąć sobie kurtkę - napisał aktor w swojej książce „Zbyszek przez przypadki”. Co na to Monika? Każda miłość ma...