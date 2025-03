Netflix nie traci czasu i wciąż wprowadza do swojej oferty kolejne tytuły. Pojawiają się zarówno nowe produkcje, jak i kontynuacje tych najpopularniejszych. Jak się okazało, już niebawem widzowie znów będą mogli tłumnie zgromadzić się przed odbiornikami, by obejrzeć 7. już sezon kultowego "Black Mirror". Na kiedy zaplanowano premierę i co wiadomo o nowym sezonie?

"Black Mirror" wraca na Netflix

Serial "Black Mirror" opowiada o historiach społeczno-obyczajowych osadzonych w różnej perspektywie czasowej. Każdy odcinek opowiada inną, wyrazistą i trzymającą w napięciu historię, poruszającą temat współczesnej technoparanoi. Produkcja okazała się wielkim hitem na całym świecie i zgromadziła przed odbiornikami miliony widzów.

Oficjalnie potwierdzono, że nowy, siódmy już sezon zawita na Netflix 10 kwietnia! Będzie składał się z sześciu odcinków. Wiadomo już, że w kolejnej odsłonie uwielbianej serii ponownie trafimy na pokład statku USS Callister, który poznaliśmy w 4. sezonie.

Możecie spodziewać się mieszanki gatunki i stylów. Tym razem mamy sześć odcinków, a dwa z nich są w zasadzie pełnometrażowe. Niektóre z nich są głęboko nieprzyjemne, niektóre całkiem zabawne, a niektóre emocjonalne - przekazał twórca serialu Charlie Brooker, podczas corocznego festiwalu Geeked Week we wrześniu.

Gwiazdorska obsada "Black Mirror" znów zachwyci

Fani produkcji po raz kolejny mogą spodziewać się znakomitej obsady, która przeprowadzi ich przez emocjonującą fabułę. Na ekranie pojawią się:

Peter Capaldi,

Emma Corrin,

Patsy Ferran,

Michele Austin,

Ben Bailey Smith,

Asim Chaudhry,

Josh Finan

W rozmowie z Deadline Brooker przyznał, że siódmy sezon będzie zupełnie inny, niż poprzednie. Widzowie mogą spodziewać się pełnych akcji i nieprzewidywalnych zdarzeń odcinków.

Widzowie mogą spodziewać się wielu emocji, trochę strachu. W szóstym sezonie zrealizowaliśmy trochę odcinków w stylu horroru, które określiliśmy mianem Czerwonego Lustra. W siódmym sezonie wszystkie odcinki to w całości oryginalne Czarne Lustro

Niezwykły fenomen serialu "Black Mirror"

Serial "Black Mirror" już z pierwszym sezonem, który miał swoją premierę w 2011 roku, zdobył ogromny rozgłos i uznanie na całym świecie. Co ciekawe, produkcja zdobyła dotychczas aż 19 nagród, a nominowana była łącznie w 50 kategoriach. Wśród najpopularniejszych możemy wymienić:

Nagroda Emmy w kategorii "Najlepszy film telewizyjny" za odcinek "USS Callister" w 2018 roku,

w kategorii "Najlepszy film telewizyjny" za odcinek "USS Callister" w 2018 roku, Amerykańska Gildia Scenografów w kategorii "Najlepsza scenografia w filmie telewizyjnym lub serialu limitowanym" dla Joel Collins i Phil Sims za odcinek “USS Callister” w 2018 roku,

w kategorii "Najlepsza scenografia w filmie telewizyjnym lub serialu limitowanym" dla Joel Collins i Phil Sims za odcinek “USS Callister” w 2018 roku, Nagroda BAFTA TV w kategorii "Najlepszy scenariusz w serialu dramatycznym" dla Bisha K. Ali i Charlie Brooker w 2024 roku,

w kategorii "Najlepszy scenariusz w serialu dramatycznym" dla Bisha K. Ali i Charlie Brooker w 2024 roku, Critics Choice Super Awards w kategorii "Najlepszy serial, serial limitowany lub film telewizyjny science fiction / fantasy" w 2024 roku

Czekacie na siódmy sezon?



