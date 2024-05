Kilka tygodni temu ogłoszono, że Geralta z Rivii w nowym sezonie "Wiedźmina" na Netflix zagra Liam Hemsworth! Dziś ujawniono, jak przystojny aktor prezentuje się w tej roli - jest zdjęcia oraz krótka zapowiedź czwartej serii wielkiego hitu. Fani są podzieleni - jedni zachwycają się Liamem, inni już tęsknią za jego poprzednikiem, czyli Henrym Cavillem! Zobaczcie sami.

Na czwarty sezon "Wiedźmina" czekają miliony fanów na całym świecie. Zdjęcia do produkcji ruszyły w marcu 2024 roku, w Wielkiej Brytanii. Netflix nie podał jeszcze konkretnej daty premiery nowej serii, jednak spekuluje się, że ujrzy ona światło dzienne dopiero w 2025 roku. Tymczasem dla wielbicieli "Wiedźmina" przygotowana wielką niespodziankę - zaprezentowano, jak Liam Hemsworth prezentuje się w roli Geralta z Rivii. Co wydarzy się w nadchodzącym sezonie?

A oto pierwsza zapowiedź i Liam jako "Wiedźmin"!

Co piszą fani? Opinie o nowym aktorze, wcielającym się w główną rolę, są podzielone: