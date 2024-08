Fani czekali blisko rok na wieści o serialu „Silos”. Sci-fi od Apple TV+ zakończyło się emocjonującym cliffhangrem i pozostawiło widzów z wieloma pytaniami. Wreszcie wiemy, kiedy zobaczymy 2. sezon produkcji.

Reklama

Ekscytujące wieści zostały oficjalnie ogłoszone podczas Comic-Con w San Diego. Potwierdzono, że 2. sezon „Silosu” pojawi się w streamingu jeszcze w tym roku. Fani będą mogli obejrzeć pierwszy odcinek kontynuacji produkcji sci-fi w piątek, 15 listopada 2024 roku.

Zgodnie ze standardami przyjętymi przez Apple TV+ odcinki będą emitowane co tydzień. W 2. sezonie „Silosu” Rebecca Ferguson ponownie wcieli się w role Juliette „Jules” Nichols. Wracają też inni członkowie obsady – w tym Common, Dame Harriet Walter, Chinaza Uche, Avi Nash, Rick Gomez oraz Tim Robbins.

Pojawią się też nowi członkowie obsady, a wśród nich gwiazda „Białego Lotosu” Steve Zahn, który zagra jedną z kluczowych postaci w „Silosie”.

"Silos" wraca z 2. sezonem na Apple TV+. Będą kolejne części?

Serial jest inspirowany powieściami autorstwa Hugh Howeya. Autor rozmawiał z RadioTimes.com o przyszłości produkcji.

Zobacz także

Wyjaśnił: „To, co kocham w tej serii, w serii książek i co chcielibyśmy zrobić z serialem telewizyjnym, jeśli dostaniemy taką szansę, to fakt, że nie opowiada tej samej historii w kółko. Nie ma tu dużo powtórzeń…”.

„Historia staje się większa z czasem i starasz się zachować DNA w sercu tego, co sprawia, że seria jest fantastyczna, ale pojawiają się nowi bohaterowie i znowu, za każdym razem, gdy myślisz, że zagadka została rozwiązana, staje się jeszcze bardziej intrygująca”, dodał.

„To była ekscytacja tym serialem i ekscytacja książką. Musimy mieć szansę, by to kontynuować”, dodał.

Chociaż przyszłość serialu nie jest jeszcze znana – poza tym, że powstanie 2. sezon „Silosu” – Ferguson wcześniej powiedziała, że zespół ma nadzieję na przynajmniej cztery odsłony serii, by opowiedzieć całą historię.

Powiedziała: „Wierzę, że serial ma zakończenie i wiem, kiedy to nastąpi. Więc to jest odpowiedź. Dowiesz się, kiedy serial się skończy”.

„Szczerze mówiąc, nie sądzę, żeby to była tajemnica. Książki to książki. To trzy książki, a trzy książki są podzielone na cztery sezony”, dodała.

„Sezon 2. jest nakręcony i nadchodzi. Teraz czekamy na zielone światło na 3. i 4. część serii”, przekazała.

„Myślę, że moglibyśmy nakręcić je razem i to byłby koniec”, dodała.

Zobacz także: Ogłoszono datę premiery 2. sezonu „Squid Game”! Ujawniono, kiedy ostatnia część serii

© Immediate Media Company London Limited, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano po raz pierwszy na RadioTimes.com i republikowano za zgodą Immediate Media Company London Limited. Powielanie w jakikolwiek sposób w jakimkolwiek języku, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Radio Times i logo Radio Times są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Immediate Media Company London Limited i są używane na podstawie licencji.

Reklama

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.