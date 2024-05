Kiedy myślisz o Gotham – fikcyjnym mieście, które Batman nazywa domem – prawdziwym miejscem, które od razu przychodzi na myśl, jest Nowy Jork.

Gotham ze swoją imponującą panoramą zawsze było mocno wzorowane na amerykańskiej metropolii, więc może więc zaskoczyć was fakt, że większość zdjęć do nowego filmu Matta Reevesa „Batman” powstało gdzieś indziej - w Wielkiej Brytanii.

Do ożywienia nowej wersji Gotham wykorzystano lokalizacje w Londynie, Liverpoolu i Glasgow – a także drugą ekipę kręcącą zdjęcia w Chicago – wraz z kilkoma imponującymi planami zdjęciowymi zbudowanymi w Leavesden i Cardington Studios.

James Chinlund, scenograf filmu, rozmawiał z RadioTimes.com o powodach wyboru tych lokalizacji i przyznał, że nie zawsze był przekonany co do decyzji o kręceniu zdjęć w Wielkiej Brytanii.

„Wiedzieliśmy, że trzeba tu sprawiać wrażenie amerykańskiego miasta”, wyjaśnił. „Myślę więc, że z natury byliśmy nieco zdenerwowani pomysłem wywiezienia tego filmu z Ameryki – i przeprowadziliśmy szeroko zakrojone poszukiwania w różnych amerykańskich miastach, szukając naszych lokalizacji”.

„I powiem, że dla mnie prawdziwym punktem zwrotnym był Gotham Square. Wiedzieliśmy, że potrzebujemy tego dużego miejsca, w którym tworzyliśmy Times Square w wersji Gotham, a gdy szukałem w Google, natknąłem się na Wellington Square w Liverpoolu i zacząłem to przeglądać, zacząłem oglądać zdjęcia i zdałem sobie sprawę, jakie to niesamowite źródło informacji”.

„To znaczy, miałeś te wszystkie piękne ozdoby i niesamowite dzieła architektury z tą ciężką, ciemną patyną”, dodał. „I wtedy oczywiście pogoda na północy połączyła się, tworząc dla nas niesamowitą atmosferę. Kiedy zaczęliśmy zwiedzać ten obszar, zdaliśmy sobie sprawę, ile skarbów jest dla nas, i to naprawdę otworzyło mi drzwi do tego kraju – zdałem sobie sprawę jakże niesamowitym zasobem była Wielka Brytania, jeśli chodzi o momenty, które pomogły nam zbudować nasz świat”.

Chinlund stwierdził, że gdy zespół produkcyjny zaczął szukać większej liczby lokalizacji w Wielkiej Brytanii, wkrótce „przytłoczyły ich możliwości” – znaleźli niesamowite miejsca w Manchesterze i Glasgow i szybko zdali sobie sprawę, że nie będą w stanie sfilmować wszystkich miejsc, w których by chcieli.

„To znaczy, że ostatecznie strzeliliśmy znacznie mniej, niż nam się podobało”, powiedział. „Ale my korzystaliśmy z cmentarza w Glasgow (Nekropolia Glasgow), z którego roztacza się widok na miasto – niesamowite miejsce. A Liver Building w Liverpoolu to szczyt Departamentu Policji Gotham City i miejsce niesamowitego wyczynu kaskaderskiego, którego dokonuje Batman”.

„Następnie fasada St. George's Hall w Liverpoolu przypominała Gotham City Hall i Gotham Bank. Więc tak, była to dla nas prawdziwa skarbnica lokalizacji na północy”.

Oczywiście, choć warunki w Wielkiej Brytanii nie zawsze są idealne, w tym przypadku Chinlund stwierdził, że zimowa pogoda sprzyjała kręceniu filmu aż do ziemi – nawet jeśli nie zawsze było najfajniej stać przez całą noc.

„Z pewnością zapewniło to atmosferę, której potrzebowaliśmy” – powiedział. „To znaczy, Gotham to wilgotne i zimne miejsce, tak jak czasami Wielka Brytania. To naprawdę był nasz przyjaciel i doceniamy to. A długie noce były bardzo pomocne!”

Oprócz prac lokalizacyjnych Chinlund i zespół skorzystali także z innej brytyjskiej przestrzeni: Leavesden Studios w Hertfordshire. Tutaj zbudowano kilka ogromnych scenerii – w tym Jaskinię Batmana i Wieżę Wayne’a – i Chinlund stwierdził, że było to bardzo pozytywne doświadczenie.

„Samo przyjazd do Wielkiej Brytanii i możliwość pracy z tą niesamowitą grupą rzemieślników oraz wieloletnią tradycją był dla nas wszystkich niezwykle ekscytujący”, powiedział. „Byliśmy bardzo podekscytowani, że możemy tego dokonać”.

„A potem zbudowaliśmy ogromne plany zdjęciowe, ogromne zaplecze i tak dalej. Myślę, że częścią naszego budowania świata było pobranie tych bogatych elementów architektury, które mogliśmy znaleźć w Wielkiej Brytanii, a następnie przeniesienie ich z powrotem na zaplecze i do Leavesden obiektu i próbuję wymyślić, jak połączyć to wszystko w całość, korzystając z zestawów i wersji przejściowych”.

„Dla mnie, jako fana Batmana, możliwość zbudowania Jaskini Batmana i Wieży Wayne’a była spełnieniem marzeń”, dodał. „Możliwość korzystania z niesamowitych zespołów gipsowych w Wielkiej Brytanii, co jest tradycją, która naprawdę się rozwija, a my naprawdę naciskamy i wykorzystujemy tyle, ile możemy”.

„Wtedy oczywiście zbudowaliśmy ogromne zaplecze, na którym robiliśmy fragmenty pościgu oraz zewnętrzną część Iceberg Lounge i mieszkania Catwoman. Więc naprawdę w pełni wykorzystaliśmy udogodnienia w Leavesden i tamtejsze niesamowite zespoły”.

