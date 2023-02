Seriale podobne do „Gry o tron”: 13 produkcji wartych obejrzenia

Ranking seriali podobnych do „Gry o tron” to zestawienie produkcji, które otrzymały wiele nominacji do nagród oraz wyróżnień: Emmy, Złotych Szpul, IFTA, BAFTA TV czy Annie. W naszym zestawieniu nie zabraknie również propozycji, których fabuła oparta jest na podstawie książek czy komiksów.

Obejrzyj historię papieża w „Rodzinie Borgiów”, poznaj wysoko oceniany na Filmwebie serial „Wikingowie”, a także dowiedz się więcej o produkcji, do której inspiracją były książki Andrzeja Sapkowskiego.

Spis treści:

Ranking seriali podobnych do „Gry o tron” zaczniemy produkcją „Wikingowie”, która na Filmwebie posiada wysoką notę, bo aż 8,4 na 10!

Fabuła serialu toczy się w Skandynawii w VIII wieku. Ragnar Lodbrok jest zdenerwowany polityką jarla Haraldsona, który co roku wysyła wojowników na wandalskie wyprawy na wschód, który jego zdaniem jest uboższy niż zachód. Bohater prosi Flokiego, swojego przyjaciela szkutnika, by ten zbudował łódź, dzięki której będzie mógł dopłynąć do Anglii. Zdolności przywódcze Ragnara oraz pozytywne zakończenie pierwszej wyprawy mężczyzny budzą w jarlu złość, zazdrość, a także obawy, które dotyczą jego pozycji. Haraldson postanawia pozbyć się rywala i staje z nim do pojedynku.

Produkcja dostała aż 51 nominacji oraz 13 nagród: Emmy, Satelity, Critics Choice Super Awards, IFTA oraz Złote Szpule.

„Rodzina Borgiów” to kolejny serial podobny do „Gry o tron”, posiadająca notę aż 7,8 na 10 na Filmwebie.

Akcja toczy się we Włoszech w XV wieku. Rodrigo Borgia to kardynał i polityk, który jest jedną z najpotężniejszych osób na Półwyspie Apenińskim. Bohater jest niesamowicie ambitnym, bez skrupułów likwidującym swoich wrogów człowiekiem. Pewnego razu mężczyzna zostaje papieżem Aleksandrem VI. Dzięki temu Rodrigo postanawia uczynić całą swoją rodzinę jedną z najpotężniejszych w dziejach.

Produkcja ta otrzymała 3 nagrody Emmy za najlepsze kostiumy oraz za najlepszy muzyczny motyw przewodni. Ponadto pochwalić się może licznymi nominacjami do: Złotych Globów, IFTA, Złotej Szpuli, Amerykańskiej Gildii Kostiumologów oraz Amerykańskiego Stowarzyszenia Operatorów Filmowych.

Seriale podobne do „Gry o tron” muszą mieć w swoim zestawieniu „Wiedźmina”. Jego fabuła została oparta na książkach Andrzeja Sapkowskiego. Na Filmwebie posiada notę 7,3 na 10.

Geralt z Rivii jest zabójcą potworów, próbującym odnaleźć się w świecie, w którym ludzie są gorsi niż bestie. Mężczyzna przemierza świat, po drodze mierząc się z fantastycznymi stworzeniami do momentu, w którym dopada go moc przeznaczenia. Jego drogi przeplatają się z czarodziejką Yennefer, a także z księżniczką Cirillą, która skrywa niebezpieczną tajemnicę. Cała trójka bohaterów postanawia razem przeciwstawić się zagrożeniom, jakie dotykają Kontynent.

Produkcja została nagrodzona Złotą Szpulą za najlepszy montaż dźwięku oraz za imitacje i efekty dźwiękowe, a także zdobyła 2 nagrody BAFTA TV za najlepsze efekty wizualne, graficzne oraz specjalne, a także za najlepsze fryzury i charakteryzacje.

Kolejną propozycją serialu podobnego do „Gry o tron” jest zdobywca nagrody Annie oraz czterech nagród BAFTA TV. Mowa tu o produkcji „Mroczne materie”, która na Filmwebie posiada notę w wysokości 7,2 na 10! Serial ten został oparty na trylogii Philipa Pullmana o takim samym tytule.

Lyra to zwyczajna dziewczyna, której zaginął przyjaciel. Nastolatka, chcąc go odnaleźć, przy okazji odkrywa spisek, który dotyczy porywanych dzieci. Podczas swojej wędrówki próbuje zrozumieć, czym jest tajemniczy Pył. Bohaterka pewnego razu spotyka na swojej drodze chłopaka imieniem Will. Para nastolatków postanawia razem kontynuować podróż, odkrywając wiele sekretów, a los pozostałych osób spoczywa w ich rękach.

„Biała królowa” to kolejna produkcja podobna do „Gry o tron”. Serial może pochwalić się 11 nominacjami do nagród: Emmy, Saturnów, People’s Choice, Złotych Globów, Satelity oraz Amerykańskiego Stowarzyszenia Operatorów Filmowych. Serial otrzymał notę 7,2 na 10 na Filmwebie.

Fabuła serialu toczy się w latach 1464-1485. Spokrewnione ze sobą rody Yorków oraz Lancasterów toczą wojnę o władzę w Anglii i miano króla, co za tym idzie również o tron. Edward IV York jest prawowitym władcą, który kilka lat wcześniej z hrabią Warwick odebrali koronę Lancasterom. Mężczyzna, by ją utrzymać, musi zniszczyć skonfliktowany ród i zapewnić sobie sukces. Sprawę komplikuje fakt, iż Edward pewnego razu poznaje pod wierzbą tajemniczą wdowę Elizabeth Woodville. Od tego momentu król będzie musiał wybrać między prawdziwą miłością a lojalnością wobec ojczyzny.

Serial oparty jest na powieści autorstwa Philippy Gregory o takim samym tytule.

„Cień i kość” to kolejna propozycja serialu podobnego do „Gry o tron” z notą 7,1 na 10 na Filmwebie. Produkcja dostała dwie nominacje do IFTA oraz do People’s Choice.

Alina Starkov służy w wojsku podczas wojny, która toczy się z pomocą czarodziejów zwanych Grishami. Kobieta odkrywa, że ma nadzwyczajną moc, która może być kluczem do konfliktu w jej kraju, nad którym panuje ogromne zagrożenie. Bohaterka musi porzucić dotychczasowe życie, aby odbyć szkolenie w elitarnej armii, gdzie ma szansę nauczyć się władania magią z pomocą Grishów. Choć początkowo nauka nowych umiejętności idzie jej trudno, stopniowo dochodzi do wprawy. W trakcie szkolenia Alina odkrywa, że nic nie jest czarno-białe a konflikt sięga znacznie głębiej, niż jej się wydawało.

Ten serial fantasy od Netflixa nakręcony został na podstawie książek autorstwa Leigh Bardugo, w której skład wchodzi wspomniany wcześniej tytuł „Cień i kość”.

Kolejnym serialem podobnym do "Gry o tron" jest „Sandman”. Produkcja dostała w 2023 roku nominacje do GLAAD Media, Annie. Na Filmwebie cieszy się wysoką notą 7,1 na 10.

Głównym bohaterem jest Sen - władca krainy sennych marzeń. Mężczyzna jest jednym z siedmiorga rodzeństwa „Nieskończonych”. Każde z nich utożsamia jeden element rzeczywistości. Są to: Rozpacz, Zniszczenie, Los, Śmierć, Pożądanie oraz Maligna (która kiedyś była Marzeniem). Sen, który został uwolniony po latach niewoli, ma za zadanie odbudować zdewastowane królestwo. Bohatera jednak dręczy przeszłość, przez co musi stanąć oko w oko z konsekwencjami swoich dawnych poczynań.

Produkcja powstała na podstawie komiksów autorstwa Neila Gaimana, który był także jednym z producentów „Sandmana”.

Przedostatnią propozycją serialu podobnego do „Gry o tron” jest produkcja „Brytania”. Na Filmwebie posiada notę 6,8 na 10 oraz dostała nominację do BAFTA TV w 2019 roku za najlepsze efekty wizualne, graficzne oraz specjalne.

Akcja serialu toczy się w 43 roku n.e. Kerra, która jest córką króla Cantii, aby pokonać wroga, musi połączyć swoje siły ze swoją rywalką, królową Antedią. Ponadto rzymskie oddziały prowadzone przez generała Aulusa Plautiusa stają do walki nie tylko w świecie magicznym, ale także w realnym.

W rolę Kerry wcieliła się aktorka Kelly Reilly, nominowana do BIFA, MTV czy Cezarów. Kobieta znana jest również z takich produkcji jak „Detektyw” czy „Sherlock Holmes: Gra cieni”.

„Koło czasu” to ostatnia propozycja w rankingu seriali podobnych do „Gry o tron”. Produkcja zdobyła dwie nominacje: Hugo za najlepszą prezentację dramatyczną oraz IFTA dla najlepszego reżysera telewizyjnego dramatu.

Moiraine Demodred to kapłanka, która należy do żeńskiej organizacji „Aes Sedai”. Wraz ze swoim strażnikiem Lane’em Mandragoranem przybywa do wioski Two Rivers w celu znalezienia reinkarnacji Odrodzonego Smoka, przez którego doszło do rozdarcia świata. W niebezpiecznej podróży towarzyszy im pięciu wieśniaków. Kobieta twierdzi, że według przepowiedni, wśród nich znajduje się osoba, która zaburzy równowagę między Ciemnością a Światłem.

Produkcja na Filmwebie uplasowała się z notą 6,5 na 10 oraz powstała na podstawie powieści Roberta Jordana o takim samym tytule. Jeśli lubisz taki gatunek, to polecamy ci również nasz ranking seriali fantasy.

Oprócz powyższych propozycji fani serialu opartego na cyklu „Pieśń lodu i ognia” George'a R. R. Martina mogą sięgnąć po: