Widzowie, którzy pokochali „Bridgertonów”, w maju 2023 roku mogli wejść w świat swoich uwielbianych bohaterów dzięki prequelowi. „Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów” to miniserial, który spotkał się z ciepłą reakcją fanów.

Akcja serialu rozgrywa się 40 lat przed wydarzeniami z „Bridgertonów” i pokazuje drogę tytułowej bohaterki do władzy i sławy. Twórcy odsłaniają też przed nami jej historię miłosną z królem Jerzym.

Podobnie jak w przypadku „Bridgertonów” widzów – poza historią – przyciągnęły do prequelu Netfliksa starannie wykonane kostiumy, scenografia i przepiękne wnętrza pałaców oraz ogrody. Wielu fanów zastanawia się, gdzie kręcono „Królową Charlottę: Opowieść ze świata Bridgertonów”.

W „Królowej Charlottcie: Opowieści ze świata Bridgertonów” widzimy architekturę Anglii z okresu georgiańskiego, które cieszyły oczy oglądających w „Bridgertonach”. Nic dziwnego, że w prequelu wykorzystano część miejsc, które fani mogli zobaczyć w serialu Netfliksa.

Gdzie kręcono „Królową Charlottę: Opowieść ze świata Bridgertonów”.

Na początku prequelu „Bridgertonów” oglądamy ulice Londynu w trakcie tajemniczej sceny pogrzebu. Widzimy ubranych na czarno Charlottę oraz Brimsleya.

Oczywiście nie zdradzimy wam, czyj to pogrzeb, ale ujawnimy kilka ciekawostek co do tego, gdzie kręcono „Królową Charlottę: Opowieść ze świata Bridgertonów”. Ekipa miniserialu Netfliksa rzeczywiście pracowała w stolicy Anglii, a także w położonym na zachód od Londynu mieście Bath, niedaleko Bristolu.

Widzowie mogą kojarzyć Wilton House, który pojawia się także w „Bridgertonach”. Został wykorzystany jako pałac królowej Charlotty. We wnętrzach rezydencji kręcono także sceny z Lady Danbury. Oprócz tego fani mogą go znać jako zamek Clyvedon, dom Hastinga. W „Królowej Charlottcie: Opowieści ze świata Bridgertonów” to jednak dom tytułowej bohaterki miniserialu.

W produkcji Netfliksa przyglądamy się młodej Charlottcie, która lubi spacerować po swoich ogrodach. Imponująca architektura i przylegające do niej parki od dawna robią wrażenie na filmowcach. Warto przypomnieć, że teren tej 400-letniej posiadłości wykorzystywano także podczas kręcenia „The Crown”, „Dumy i uprzedzenia” oraz „Emmy”.

Nowym miejscem, w którym kręcono „Królową Charlottę”, jest Belton House. Posiadłość wykorzystywano podczas filmowania pałacu króla Jerzego, czyli Buckingham House. To tam urzęduje młody król – daleko od swojej nowej żony.

Dzięki wątkowi rozdzielenia królewskich małżonków, widzowie mogli przekonać się, jak piękny jest Belton House. Posiadłość, która znajduje się w mieście Grantham, w hrabstwie Lincolnshire, została wybudowana w XVII wieku. Stanowi jeden z kluczowych obiektów dla „Królowej Charlotty”.

Miłośnicy produkcji kostiumowych, które opowiadają historie z dawnej epoki, mogli już widzieć Belton House w takich tytułach jak „Duma i uprzedzenie”, „Jane Eyre” czy „Młoda Wiktoria”. Obiekt jest dostępny również dla zwiedzających.

Kolejnym nowym miejscem w świecie „Bridgertonów” jest Kew Gardens w Richmond, w Londynie. To tutaj królowa Charlotta razem z lady Danbury oraz lady Bridgerton spędza czas wolny, organizując choćby podwieczorki. Widok to prawdziwa uczta dla oka widzów. W szklarni znajdują się jedne z najpiękniejszych odmian roślin na świecie, które stanowią tło do rozmów bohaterek miniserialu.

Jeśli śledzicie, gdzie kręcono „Królową Charlottę”, mogliście zauważyć front pałacu, przy którym król i królowa stali ramię w ramię tuż przed koronacją. Scenę kręcono na tle pałacu Blenheim.

Słynna rezydencja w Oksfordzie jest posiadłością wiejską w Anglii, która posiada tytuł pałacu i znajduje się w Blenheim Park, w hrabstwie Oxfordshire. Zapierająca dech w piersiach sceneria gościła ekipy filmowe takich produkcji jak "Mission Impossible 5", "Spectre", serii "Harry Potter", a ostatnio dramat kryminalny ITV "Endeavour".

W prequelu „Bridgertonów” pojawił się również po raz pierwszy Syon House. To położone w zachodnim Londynie miejsce stanowi tło dla pierwszego balu w serialu. Widzimy je również w „Królowej Charlotcie”.

Jeśli jesteście fanami tej serii i śledzicie wszystkie ciekawostki związane z kostiumową produkcją Netfliksa, powinniście sprawdzić, gdzie kręcono „Bridgertonów”. Przypominamy, że najnowszy, 3. sezon od 16 maja jest dostępny na platformie.

