Od 12 września możemy oglądać drugą część 4. sezonu „Emily w Paryżu”. Trwa akcja promocyjna jednego z najpopularniejszych i najgłośniejszych seriali Netfliksa. Dlatego gwiazdy serii o Emily Cooper odwiedziły… Kraków. Co ciekawe, wątek polskiego miasta pojawia się także w jednym z odcinków produkcji. Zobaczcie, co uwielbiani aktorzy robili w naszym mieście.

Nie dawno dowiedzieliśmy się, że w 4. sezonie „Emily w Paryżu” jest polski wątek. Ekipa popularnego serialu Netfliksa wychodzi poza granice Francji z odważnym marketingiem. W czwartek, 12 września gwiazdy produkcji pojawiły się w Krakowie. Aktorzy odwiedzili m.in. Muzeum Narodowe w Sukiennicach.

W dawnej stolicy Polski wylądowali William Abadie, Samuel Arnold i Bruno Gouery, czyli serialowi Antoine Lambert, Julien oraz Luc. Trójka sympatycznych bohaterów wybrała się w „le petit tour de Kraków”, czyli małą wycieczkę po Krakowie. Można ich było spotkać w kultowych miejscach.

Na krakowskim rynku gwiazdy „Emily w Paryżu” kupiły sobie po preclu. Później panowie przenieśli się na Kazimierz, by spróbować słynnych zapiekanek. Następnie trójka aktorów wybrała się na Bulwary Wiślane, a emocjonującą wycieczka zakończyła w pięknym barze. Oczywiście spotkali Smoka Wawelskiego.

No, mówiłem. Nie ma za co, panowie. Kraków to Kraków

– powiedział Bruno Gouery.