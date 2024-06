13 czerwca druga część 3. sezonu „Bridgertonów” pojawiła się na Netfliksie. Nie jest to koniec historii, ponieważ już wcześniej twórcy potwierdzili, że powstanie przynajmniej jeszcze jedna odsłona. Na początku 2021 roku potwierdzono, że twórcy dostali zielone światło na 4. sezon serii.

Showrunnerka „Bridgertonów” Jess Brownell ujawniła jednak, że widzowie zobaczą kolejne odcinki serialu najwcześniej w 2026 roku. To wywołało lekkie niezadowolenie wśród fanów.

„Pracujemy nad tym, aby sezony pojawiały się szybciej”, powiedziała Brownell „The Hollywood Reporter”. „Ale kręcenie ich zajmuje osiem miesięcy, potem trzeba je zmontować, a potem zdubbingować na każdy język”.

Kontynuowała: „A potem pisanie również zajmuje bardzo dużo czasu, więc pracujemy w tempie dwuletnim, staramy się przyspieszyć, ale gdzieś w tym zakresie”.

Gorzka wiadomość dla fanów „Bridgertonów”. Sezon 4. najwcześniej w 2026 roku

Czekający na 4. sezon „Bridgertonów” fani zastanawiają się, o czym będzie kolejna seria kostiumowego melodramatu Netfliksa. Jak na razie jednak showrunnerka nie przekazała żadnych szczegółów. Widzowie mają już swoje teorie.

Fani spekulują, że następny sezon mógłby skupić się na Benedykcie Bridgertonie, jeśli serial miałby cofnąć się i zachować kolejność książek, ale wraz z wprowadzeniem hrabiego Kilmartin i historii miłosnej Eloise – może to być którykolwiek z nich.

„Możliwe, że nadal będziemy działać nieprawidłowo”, powiedział Brownell wcześniej „The Hollywood Reporter”.

„Jestem bardzo podekscytowany podróżą Benedicta w sezonie 3. Wydawało mi się, że jest za wcześnie, aby się ustatkować. To niezwykle pełna pasji postać i chcieliśmy, żeby przeżył jeszcze kilka przygód, zanim nadejdzie jego sezon”.

Skupiając uwagę na Benedykcie, Luke Thompson z pewnością powstrzymał się od pogłębiania spekulacji.

Zapytany, czy historia miłosna Benedykta może być następna podczas występu w „The View”, Thompson zażartował: „Jak śmiecie zadawać mi tak osobiste pytania?”

Dodał: „Nie wiem. Wiem, że to takie urocze, jedną z najlepszych rzeczy w pracy w telewizji jest to, że możesz naprawdę poznać taką postać w dłuższej formie i powoli ją rozumieć.”

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.